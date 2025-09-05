«Снести Санду»: Илан Шор о планах блока «Победа» на предстоящих выборах

Поражение Санду на предстоящих выборах является главной целью блока «Победа»

На предстоящих парламентских выборах основной целью молдавского оппозиционного блока «Победа» является нанесение поражения действующему президенту Молдавии Майе Санду. Об этом заявил лидер объединения Илан Шор в студии «Известий» в рамках Восточного экономического форума — 2025 (ВЭФ-2025).

«У нас главная цель на этих выборах — снести Санду. Нам все равно сейчас, кто зайдет в парламент, кто победит, не имеет значения. <…> Сегодня важно снести Санду», — отметил политик.

По словам Шора, представители блока понимают, что в стране будут проведены досрочные выборы. Он уточнил, что честные парламентские выборы можно будет провести только после восстановления правового режима в государстве путем «снесения» действующего президента.

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. В этом году мероприятие отмечает свое десятилетие. Форум призван стимулировать приток иностранных инвестиций на Дальний Восток России, а также развивать экономическое сотрудничество в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В этом году свое участие подтвердили представители более 70 стран и территорий. Организаторы запланировали провести 90 тематических сессий, разделенных на семь ключевых блоков.

