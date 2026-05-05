Степной союзник: как Монголия поддерживала СССР в годы Великой Отечественной войны

Монголия направляла ресурсы СССР в годы Великой Отечественной войны

СССР и Монгольская Народная Республика 12 марта 1936 года подписали протокол о взаимной помощи, договорившись поддерживать друг друга в случае нападения. Историки считают, что это соглашение заметно повлияло на расстановку сил в Азии перед Второй мировой войной.

Документ стал продолжением договоренностей 1934 года и закрепил уже сложившийся союз. В нем прямо говорилось, что стороны обязуются оказывать «друг другу всяческую, в том числе и военную помощь».

К этому шагу страны пришли не сразу. После распада китайской империи в 1911 году Монголия объявила независимость, но удержать ее оказалось сложно. Ослабление России после революции 1917 года позволило китайским войскам снова занять потерянную территорию. Ситуация изменилась в 1920 году, когда силы белогвардейского военачальника барона Романа фон Унгерна-Штернберга нанесли поражение китайским частям. Вскоре, уже при поддержке Советской России, в стране установилась новая власть, и в 1921 году с Монголией были оформлены дружественные отношения.

В последующие годы СССР постепенно укреплял свое влияние в регионе, рассматривая Монголию как важный рубеж безопасности на востоке. При этом монгольские власти сохраняли собственную систему управления. Даже после вывода советских войск в 1925 году их пришлось вернуть спустя несколько лет для стабилизации ситуации внутри страны.

Решающим фактором сближения стала угроза со стороны Японии. После захвата Маньчжурии японские войска оказались у границ Монголии. У страны не было сильной армии, и ей требовалась защита. Для СССР это тоже имело значение: Москва не хотела допустить появления враждебных сил у своих границ.

Протокол 1936 года закрепил союз на бумаге и вскоре был проверен на практике. В 1939 году советские и монгольские войска вместе вступили в бой с японской армией у реки Халхин-Гол. Эти сражения закончились поражением японцев.

Степной вклад

С началом Великой Отечественной войны руководство Монгольской Народной Республики официально заявило о поддержке СССР и запустило системную программу помощи.

В 1941 году в Советский Союз начали поступать первые крупные партии грузов: продовольствие, теплая одежда, сырье и предметы снабжения. Уже осенью отправили десятки тысяч комплектов зимнего обмундирования и тысячи индивидуальных посылок для бойцов. За годы войны Монголия направила в СССР девять железнодорожных эшелонов с грузами — от продуктов питания до бытовых вещей и снаряжения.

Отдельным направлением стали поставки сырья. Монголия обеспечивала СССР шерстью, овчиной и кожей. Из них производили значительную часть зимнего вещевого имущества для армии, включая полушубки и шинели, использовавшиеся как на фронте, так и в тылу.

Финансовая часть помощи была оформлена через целевые сборы. В 1942 году на средства населения сформировали танковую колонну «Революционная Монголия»: 32 танка Т-34 и 21 танк Т-70. Параллельно создали авиаэскадрилью «Монгольский арат», в состав которой вошли 12 истребителей Ла-5. На обслуживание техники республика направила дополнительные средства.

Ключевым ресурсом стали лошади. Всего в СССР передали 437 189 животных по государственным ценам и еще порядка 20 000 — безвозмездно от населения. Их использовали в артиллерийской тяге, снабжении и кавалерийских частях.

Дополнительно Монголия поставляла 622 тонны мяса, 174 тонны колбас, 168,5 тонны животного масла, 20 тонн свинины, 54 200 голов диких коз. Также направили 67,5 тысячи полушубков, 74,5 тысячи меховых жилетов, около 90 тысяч пар валенок, 11 200 шинелей, 129 тонн мыла и другие товары.

Всего за годы войны республика направила сотни тысяч индивидуальных подарков фронту. Кроме материальной помощи, отправлялись письма, стихи для солдат. Позднее их собрали в издания «Письма из Монголии фронту» и «Письма от фронта в Монголию».

Отдельно отмечается участие монгольских добровольцев в составе Красной армии — прежде всего, в кавалерии и разведке.

