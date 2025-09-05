«Точечные рассказы»: Захарова высказалась об освещении Арктики в медиа

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 28 0

Представитель МИД уточнила, что необходимо развивать хорошую репортажную документалистику о регионе.

Фото, видео: © РИА Новости/Евгений Биятов

Мария Захарова заявила, что обычным людям не хватает информации про Арктику

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова на полях Восточного экономического форума — 2025 (ВЭФ-2025) заявила, что обычным людям не хватает информации об Арктике в медиа.

«Но мне как обывателю вообще не хватает. Не то, что недостаточно. Просто для меня нет ни программ, ни передач, ни тем тем про Арктику, которые входили бы в мою жизнь в качестве абсолютного естества», — отметила дипломат.

По словам Захаровой, про Арктику существуют «точечные рассказы» о катастрофах и строительстве объектов, которых явно не хватает для создания устойчивого медийного фона. Представитель МИД уточнила, что необходимо развивать хорошую репортажную документалистику о регионе.

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. В этом году мероприятие отмечает свое десятилетие. Форум призван стимулировать приток иностранных инвестиций на Дальний Восток России, а также развивать экономическое сотрудничество в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В этом году свое участие подтвердили представители более 70 стран и территорий. Организаторы запланировали провести 90 тематических сессий, разделенных на семь ключевых блоков.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что министр по развитию Дальнего Востока и Арктики Алексей Чекунков назвал Северный флот щитом и мечом России.

