Путин поручил утвердить стратегию развития Дальнего Востока до 2036 года

Президент РФ Владимир Путин в ходе пленарного заседания Восточного экономического форума (ВЭФ) поручил утвердить стратегию развития Дальнего Востока до 2036 года.

Президент отметил, что по итогам нынешнего форума он поручает подготовить и утвердить долгосрочную стратегию развития Дальневосточного федерального округа до 2036 года и подчеркнул, что с этой работой не стоит затягивать — она должна быть выполнена в течение года.

Путин добавил, что Дальний Восток и Азиатско-Тихоокеанский регион — это территории динамичных изменений и бурного развития. Подобные темпы стоит поддерживать и усиливать.

Глава государства отметил, что необходимо поддерживать высокие темпы позитивных перемен, совершенствовать инфраструктуру российской экономики, повышать технологический уровень всех сфер жизни, а также эффективнее использовать ресурсный, производственный, логистический и научный потенциал, которым обладают дальневосточные регионы и страна в целом.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что сейчас женщины рожают и после 35 лет.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.