Премьер Монголии: сотрудничество РФ, КНР и Монголии помогает политической стабильности

Сотрудничество Китая, России и Монголии способствует политической стабильности, привлечению инвестиций и региональной интеграции, заявил на пленарном заседании ВЭФ премьер-министр Монголии Гомбожавын Занданшатар.

Монголия готова развивать и углублять реализацию программы создания экономического коридора с Россией и Китаем.

«Мы будем обеспечивать стабильную и плодотворную работу в этом направлении. Создание экономического коридора Монголии, России, Китая призвана развивать и расширять всестороннее сотрудничество в рамках всеобъемлющего стратегического партнерства между Монголией, Россией и Китаем», — отметил Занданшатар.

Политик напомнил, что десять назад лидеры трех стран подписали дорожную карту развития сотрудничества Монголии, России и Китая.

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. В этом году мероприятие отмечает свое десятилетие. Форум призван стимулировать приток иностранных инвестиций на Дальний Восток России, а также развивать экономическое сотрудничество в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В этом году свое участие подтвердили представители более 70 стран и территорий. Организаторы запланировали провести 90 тематических сессий, разделенных на семь ключевых блоков.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.