Конгрессмен Лью: Россия и Китай способны стереть в порошок американские базы

|
Дарья Корзина
Дарья Корзина 62 0

В случае конфликта с Москвой и Пекином Вашингтон может быстро исчерпать запасы боеприпасов.

Конгрессмен США заявил об угрозе уничтожения баз США

Фото: www.globallookpress.com/Petty Officer 2nd Class Sawyer C

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Тема:
Война в Иране

Конгрессмен Лью: Россия и Китай способны стереть в порошок американские базы

Армии России и Китая способны «стереть в порошок» военные базы США, если их удалось повредить иранским военным. Об этом 3 мая заявил конгрессмен-демократ Тед Лью в соцсети X. Он подчеркнул, что конфликт с Ираном демонстрирует необходимость новой оборонной стратегии против Москвы и Пекина.

Политик также признал, что в случае гипотетического столкновения Вашингтона с Россией и Китаем американская армия исчерпает запасы своих боеприпасов.

Ранее, 29 апреля, исполняющий обязанности главы финансового отдела Пентагона Джулс Херст сообщил, что США потратили на войну в Иране 25 миллиардов долларов, в основном на боеприпасы и обслуживание техники. При этом телеканал CNN со ссылкой на источники указывал, что реальные траты на операцию «Эпическая ярость» могли достичь 40–50 миллиардов долларов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что иранский нефтяной танкер сумел пройти через Ормузский пролив, несмотря на попытки США установить блокаду, доставляя груз нефти стоимостью около 220 миллионов долларов.

Далее судно продолжило движение по маршруту в обход ограничений.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

Тема:
Война в Иране
3 мая
Движение в Ормузском проливе остановилось после слов Трампа об урегулировании
3 мая
Иранский нефтяной танкер обошел американскую блокаду в Ормузском проливе
3 мая
Война закончена? Почему заявление Трампа об Иране вызывает вопросы
3 мая
Трамп допустил возобновление ударов США по Ирану
3 мая
Трамп пообещал изучить переданный Ираном план по мирному урегулированию
3 мая
Lego против Голливуда: как короткие ролики стали оружием инфовойны США и Ирана
3 мая
Иран передал США план урегулирования конфликта
2 мая
«Это фарс»: сенатор США не верит в окончание войны с Ираном
2 мая
«Это чушь!» — Трамп отреагировал на недовольство американцев войной с Ираном
2 мая
ОАЭ полностью открыли воздушное пространство для полетов
+10° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 62%
74.80
-0.08 88.64
0.86
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:05
Секрет контроля аппетита: как остановить переедание за полминуты
19:48
«Очередная оплошность»: Мерц резко ответил больной женщине на вопрос о расходах
19:40
Четыре человека погибли при обрушении на угольном разрезе в Магаданской области
19:33
Захарова обвинила Польшу в искажении истории взятия Берлина
19:19
Силы ПВО сбили еще два беспилотника на подлете к Москве
19:01
Умер актер из «Славных парней» и «Хэллоуина» Бо Старр

Сейчас читают

Силы ПВО за сутки уничтожили 740 беспилотников и реактивный снаряд HIMARS
Марко Рубио выступил диджеем на свадьбе в США
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»
Троица 2026: что можно и нельзя делать, как правильно молиться и нужно ли ходить на кладбище

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
🪐Гороскоп на май 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на май 2026 — видео