Конгрессмен Лью: Россия и Китай способны стереть в порошок американские базы

Армии России и Китая способны «стереть в порошок» военные базы США, если их удалось повредить иранским военным. Об этом 3 мая заявил конгрессмен-демократ Тед Лью в соцсети X. Он подчеркнул, что конфликт с Ираном демонстрирует необходимость новой оборонной стратегии против Москвы и Пекина.

Политик также признал, что в случае гипотетического столкновения Вашингтона с Россией и Китаем американская армия исчерпает запасы своих боеприпасов.

Ранее, 29 апреля, исполняющий обязанности главы финансового отдела Пентагона Джулс Херст сообщил, что США потратили на войну в Иране 25 миллиардов долларов, в основном на боеприпасы и обслуживание техники. При этом телеканал CNN со ссылкой на источники указывал, что реальные траты на операцию «Эпическая ярость» могли достичь 40–50 миллиардов долларов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что иранский нефтяной танкер сумел пройти через Ормузский пролив, несмотря на попытки США установить блокаду, доставляя груз нефти стоимостью около 220 миллионов долларов.

Далее судно продолжило движение по маршруту в обход ограничений.

