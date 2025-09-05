Путин: договориться с Зеленским по основным вопросам сейчас невозможно

|
София Головизнина
София Головизнина Журналист 29 0

Еще недавно Киев исключал прямые контакты с российской стороной. Ситуация изменилась, но изменилась ли позиция?

Путин: договориться с Зеленским по основным вопросам практически невозможно

Фото: Reuters/LUDOVIC MARIN

Президент РФ Владимир Путин заявил, что сейчас договориться с украинским лидером Владимиром Зеленским по основным вопросам будет невозможно. Об этом он сказал во время выступления на пленарной сессии Восточного экономического форума (ВЭФ).

«Договориться будет с украинской стороной практически невозможно по ключевым вопросам, даже если будет политическая воля», — прокомментировал глава государства.

Путин отметил, что еще совсем недавно киевский режим исключал возможности встреч с представителями российской власти. Сейчас же они сами просят этих контактов.

Разговоры о возможности встречи российского и украинского президентов появились после встречи Путина и его американского коллеги Дональда Трампа на Аляске. Президент РФ не раз отмечал, что Москва не отказывалась от диалога с Киевом, если он будет конструктивным.

Киев, в свою очередь, после начала СВО на Украине принял закон, запрещающий переговоры с РФ на законодательном уровне. Тем не менее, российская и украинская делегация минувшим летом встречались в Стамбуле. Основной итог этой встречи — обмен пленными и телами бойцов.

Специальная военная операция продолжается. Ее задачи — демилитаризация и денацификация Украины. Владимир Путин ранее заявлял, что целей СВО можно добиться и переговорами, и если Зеленский к ним готов, то его ждут в Москве.

«Самое лучшее место для встречи — столица РФ, город-герой Москва», — также подметил Путин на ВЭФ,

