Главе киевского режима Владимиру Зеленскому гарантируют полную безопасность.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Юлия Майорова

Москва — лучшее место для встречи РФ и Украины. Об этом на пленарном заседании ВЭФ заявил президент РФ Владимир Путин.

Он добавил, что главе киевского режима Владимиру Зеленскому будет обеспечена полная безопасность со стопроцентной гарантией.

«Если реально кто-то хочет с нами встретиться, мы готовы. Самое лучшее место для этого — столица Российской Федерации, город-герой Москва», — подчеркнул Владимир Путин.

Он особо отметил, что запросы в адрес Москвы стали уже давно избыточными, а для реализации второй стороне стоит не только предлагать встречу, а до нее все же доехать.

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. В этом году мероприятие отмечает свое десятилетие. Форум призван стимулировать приток иностранных инвестиций на Дальний Восток России, а также развивать экономическое сотрудничество в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В этом году свое участие подтвердили представители более 70 стран и территорий. Организаторы запланировали провести 90 тематических сессий, разделенных на семь ключевых блоков.

