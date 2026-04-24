Путин поручил обеспечить доступ к важным сервисам даже при сбоях мобильного интернета

О новых проектах в Арктике Владимир Путин говорил на совещании с правительством. Глава государства также впервые высказался о перебоях с мобильным интернетом. О том, какие поручения он дал министрам, рассказывает корреспондент «Известий» Виктор Синеок.

О перебоях с интернетом в крупных мегаполисах Путин говорил, используя свои записи от руки. Видно, что готовился, видно, что не при помощи сети. Но да, тема животрепещущая. И президент прокомментировал ее впервые.

«Нужно обеспечить информирование, хотя и понимаю, понимаю, широкое информирование заранее общественности может нанести оперативной разработке. Потому что преступники-то, ведь они тоже все слышат, все видят. Хотя бы по результатам работы следует людей проинформировать о том, что происходило», — сказал Владимир Путин.

То есть, потерпеть придется. Но Путин распорядился: в любой ситуации люди должны оставаться на связи с действительно важными сервисами.

«Сегодня, как мы знаем, даже в мобильных телефонах при отсутствии средств на счетах пользователям доступны экстренные звонки. В случае с мобильным интернетом нужно организовать работу подобным же образом. Тем более, что такие технологические возможности есть», — добавил президент.

Министр цифрового развития взял это на карандаш. Точнее на ручку. Ту самую оранжевую ручку, с помощью которой Максут Шадаев по видеосвязи объяснял, как много минцифры платит за аренду кабеля в удаленные населенные пункты.

«Миллиард рублей в год платим просто на то, чтобы арендовать линию электропередач», — сказал Максут Шадаев.

Важная тема: оказывается, из удаленных населенных пунктов с дешевым и доступным интернетом реже уезжают люди. Еще один сервис, о котором доложили президенту, — бесплатная юридическая помощь. Льготники могут рассчитывать на помощь специалистов во всех уголках: если надо, юрист сам приедет.

Вот как это происходит на практике. Красногорск, Ленина, 3, парковка около Дворца культуры — сегодня. Завтра юрмобиль может оказаться в любой другой точке Московской области. Внутри все довольно просто: стол, два кресла. Но если нужно дополнительное пространство — здесь есть кабинет номер 2.

Одного автомобиля на все Подмосковье пока хватает. Во многих регионах так. Свой юрмобиль есть и в Нижегородской области.

В Курской области местное юрбюро помогло пенсионеру получить вместо аварийного новое жилье.

Качество жизни людей — главная тема совещания президента с правительством. Особенно качество жизни в Арктике. Разработаны мастер-планы, до 2030 года в регионе действует ипотека всего под 2 процента годовых. Арктической зоной президент много лет занимается. Для страны, да и для мира, она играет огромную роль.

«Значимость Северного трансарктического маршрута как наиболее безопасного, надежного и эффективного пути становится все более очевидной на фоне сбоев мировых транспортных цепочек из-за многочисленных конфликтов, в том числе, как мы сейчас видим, и на Ближнем Востоке. Мы готовы к сотрудничеству, не просто к какой-то конкуренции и противостоянию, а к сотрудничеству со всеми заинтересованными стран. Мы обязательно при этом будем защищать, и, безусловно, защитим наши национальные интересы в Арктике», — сказал Владимир Путин.

Значение трансарктического маршрута сейчас действительно сложно переоценить. Морской путь из Азии в Европу примерно на 40 процентов короче. Плюс разветвленная система примыкающих железных дорог и речных путей.

«Построено ччетыре атомных ледокола, шесть судов аварийно-спасательного флота, модернизировано три судна гидрографического флота. До 2035 года должно быть построено еще четыре атомных ледокола», — сказал Юрий Трутнев.

Все, что делается для развития Арктики, должно быть скоординировано как на местном, так и на федеральном уровнях, — отметил президент. Это вопрос особой важности. О чем, кстати, говорит и количество бумаг, разложенных перед Путиным, и то, что основная часть совещания прошла в закрытом от прессы формате.

