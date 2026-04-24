Путин посетил выставку к 80-летию Жириновского в Москве

Президент России Владимир Путин посетил выставку «Жириновский. Продолжение. ЛДПР», открывшуюся в Центральном выставочном зале Манеж в Москве. Экспозиция приурочена к 80-летию со дня рождения политика.

Экскурсию для главы государства провел лидер ЛДПР Леонид Слуцкий.

Выставку посвятили жизни и политической деятельности Владимира Жириновского. Он более 30 лет руководил ЛДПР.

Политик скончался в апреле 2022 года после продолжительной болезни. Ему исполнилось бы 80 лет в текущем году.

В экспозицию включили архивные документы, фотографии и личные вещи, отражающие ключевые этапы биографии Жириновского. Центральным элементом выставки стал символический поезд, в котором каждая «станция» посвящена отдельному периоду жизни политика — от детства до политической карьеры и международной деятельности.

Среди представленных экспонатов — агитационный автомобиль УАЗ-452, в котором политик ездил по регионам, его студенческие записи конца 1950-х, печатная машинка, использованная при создании первой программы партии, а также личные вещи, связанные с его переездом в Москву.

