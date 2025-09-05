Путин: у нас с Трампом есть договоренность на открытый диалог

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 43 0

Президенты могут созвониться в любой момент.

Фото, видео: © РИА Новости; 5-tv.ru

С президентом США Дональдом Трампом российский лидер Владимир Путин имеет договоренность об открытом диалоге. Об этом президент РФ сообщил на пленарной сессии Восточного экономического форум.

Путина спросили о том, как он относится к консультациям, которые проводили европейские лидеры с президентом Украины. А также у российского лидера поинтересовались: звонил ли ему Трамп после них, как он обещал.

«У нас с президентом Трампом открытый диалог. Есть договоренность о том, что при необходимости, мы можем друг другу звонить, связываться, разговаривать. Он знает, что я открыт к этим разговорам, и он тоже, я об этом знаю. Но пока, по результатам вот этих консультаций в Европе, у нас разговоров не было. Собственно, мне сложновато было это делать, так как я был в Китае», — поделился Путин.

Президент Франции Эммануэль Макрон 4 сентября провел встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским в Париже. После нее европейские лидеры пригласили президента Трампа на онлайн-встречу «коалиции желающих». В «коалицию желающих», созданную по инициативе Парижа и Лондона, входят 35 стран, которые хотят поддержать Украину.

При этом, Трамп позвонил Путину после встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским в Белом доме. А ранее российский лидер и американский президент провели саммит на Аляске 15 августа, где обсудили не только кризис на Украине, но и сотрудничество стран.

