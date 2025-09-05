Путин заявил об отсутствии стагнации в экономике РФ

|
Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 32 0

Центральный банк держит высокую ставку для того, чтобы побороть инфляцию.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Стагнации в российской экономике нет. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин, выступая на пленарном заседании Восточного экономического форума — 2025 (ВЭФ-2025), отвечая на вопрос о согласии с мнением главы Сбербанка Германа Грефа о застое.

«Нет. Он знает, мы с ним в постоянном контакте. Он участник всех наших, многих совещаний, который проводятся, в том числе у меня с правительством, с Центральным банком. Это такое вот и у некоторых членов правительства такое же мнение», — сообщил президент.

По его словам, такое мнение связано с тем, что Центральный банк держит высокую ставку для того, чтобы побороть инфляцию.

«Вы сами жаловались на цены в магазинах. Вот цель такая, чтобы не только в магазинах, но и среди участников экономической деятельности цены припали», — поделился российский лидер.

Он также отметил, что в прошлом году рост ВВП составил 4,3%, а инфляция выросла на 4,4%. Путин уточнил, что темпы кредитования тоже снизились, однако этот процесс остановить уже невозможно.

Президент также добавил, что, если инфляция будет «захлестывать» экономику, то ничего хорошего из этого не получится. По его словам, на данный момент эти показатели нельзя прогнозировать даже на десять дней.

Ранее Путин высказал мнение, что правительство и Центральный банк ведут себя профессионально в вопросах снижения ключевой ставки. Финансовые структуры всегда исходили из принципа, что базовым условием для развития российской экономики и социальной сферы является устойчивая макроэкономическая политика.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+18° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
81.30
0.45 94.78
0.53
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 8 по 14 сентя...

Последние новости

12:40
Выступление Владимира Путина на пленарном заседании ВЭФ-2025. Главное
12:29
ВС РФ освободили населенный пункт Марково в ДНР
12:25
Наследница легенды: что известно о тайной дочери Фредди Меркьюри
12:12
«Олицетворение итальянской роскоши»: Лисовец высказался о Джорджо Армани
12:01
Может стоить жизни: как проверить исправность подушки безопасности в подержанном авто
11:59
Лекарство от всего: как часто надо заниматься сексом осенью, чтоб не болеть

Сейчас читают

Путин: Москва — лучшее место для встречи РФ и Украины
Выступление Путина на пленарной сессии ВЭФ-2025 — прямая трансляция
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 сентября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025