Биньямина Нетаньяху госпитализировали в Иерусалиме

|
Дарья Бруданова
Дарья Бруданова Журналист 41 0

В канцелярии отметили, что политик проходит плановое лечение и его здоровью ничего не угрожает.

Почему в Израиле госпитализировали Нетаньяху

Фото: www.globallookpress.com/GPO

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Биньямина Нетаньяху госпитализировали в Иерусалиме из-за проблем с зубами

В Иерусалиме госпитализировали израильского премьер-министра Биньямина Нетаньяху. Об этом сообщила газета The Times of Israel со ссылкой на его офис.

Политика доставили в медицинский центр Хадасса Эйн-Керем вечером 25 мая из-за проблем с зубами. В его канцелярии рассказали, что Нетаньяху проходит плановое стоматологическое лечение. Однако подробной информации о состоянии премьер-министра нет.

Издание отметило, что жителей Израиля беспокоит состояние здоровья 76-летнего Нетаньяху. Они уверены, что он скрывает от них важную информацию, касающуюся своего здоровья.

В материале также напомнили, что в 2023-м политику поставили кардиостимулятор, а в 2024-м его прооперировали в связи с грыжей. Помимо этого, у Нетаньяху два года назад обнаружили рак предстательной железы на ранней стадии. Опухоль сразу удалили. После этого он стал внимательнее относиться к здоровью.

Ранее бывшую королеву Дании Маргрете II госпитализировали из-за проблем с сердцем. Медики будут наблюдать за состоянием 86-летней главы правящей семьи и проводить все необходимые обследования.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
71.55
0.34 85.45
2.91
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 26 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:57
Курорт «Игора» и отель «Точка на карте» признаны лидерами в сфере делового туризма
12:52
Шашлык со вкусом пожара: чем опасны пикники на балконах и во дворах
12:41
Ничего святого: в МВД поймали банду похитителей икон из трех регионов России
12:35
«У погибших нет флага»: в Италии указали на молчание ЕС про удар по Старобельску
12:30
В России упростили процесс отстранения пьяных водителей от управления авто
12:25
ФСБ и КГБ Белоруссии пресекли попытку Украины ввезти в Россию более 500 бомб

Сейчас читают

Европа недосчиталась газа: поставки падают, запасы едва растут
В парламенте Болгарии предложили снять санкции с России
Дешево и надежно: как построить беседку на даче своими руками
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео