«Школа жизни»: пришедший из армии Калюжный дал совет новобранцам

Вернувшийся из армии актер Глеб Калюжный посоветовал новобранцам не бояться

Вернувшийся со срочной службы Глеб Калюжный пообщался с корреспондентом 5-tv.ru и рассказал, чему его научила казарма и какие проекты ждут поклонников.

«Армия — это такая школа жизни, тут и не расскажешь в двух словах. Сходите и послужите», — заявил актер.

На вопрос, изменилось ли что-то в его жизни за этот год, он ответил утвердительно: перемены пошли в плюс. Скучал Калюжный, по его словам, по родным, по работе и большим планам на жизнь.

Прямо с места встречи артист пригласил зрителей в кино: 2 июля состоится премьера ленты «Дед Фомич».

Там же его поприветствовал исполнитель главной роли в этом фильме Николай Добрынин.

«Я очень рад за Глеба, что он отслужил, он молодец», — сказал народный артист.

На шутку Калюжного о том, что они служили в одной части, Добрынин со смехом поправил: «Через забор».

Говоря о сослуживцах, Глеб разграничил понятия.

«Друзья на гражданке, а на службе — это сослуживцы все-таки, товарищи, так я думаю, правильнее», — уточнил он.

Актерские навыки в армии тоже нашли применение.

«Мы же учимся у простых людей, играем простых ребят, и все это в копилочку», — отметил Глеб.

Всем, кому только предстоит надеть форму, он дал короткий совет «не бояться», а на провокационный вопрос о наказаниях отметил, что дисциплинарных проступков у него не было.

Ближайшие планы у артиста исключительно рабочие — никакой раскачки.

«Работать буду», — отрезал он, однако признался, что вечером все же соберется с родными и близкими.

«Увижусь, обнимусь», — сказал Калюжный, а чувства от расставания с частью описал как смешанные: радостно и грустно.

