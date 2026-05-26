Каршеринг в законе: почему арендованные машины хотят признать отдельным видом транспорта

Правила использования каршеринга в России изменятся. Сейчас нередко виновниками аварий становятся нетрезвые водители, которые тем не менее смогли взять машину в краткосрочную аренду.

Процветает и нелегальный рынок «чужих аккаунтов», когда даже подросток без прав может получить доступ к управлению автомобилем.

Каршеринг хотят признать отдельным видом транспорта. Инициатива одновременно сделает аренду доступнее, но в то же время введет ряд ограничений. Поможет ли это сделать дороги безопаснее — разбиралась корреспондент «Известий» Александра Мостовая.

Машины каршеринга рассекают магистрали страны. Вылетают на встречку, врезаются в другие автомобили. А иногда все заканчивается так: кадры из Санкт-Петербурга. Каршеринг на большой скорости таранит остановку и сбивает двух женщин. Одна из них погибла на месте. Уже после выяснилось: водитель — в стельку пьян.

В российском законодательстве нет понятия «каршеринг». А значит — нет и единой системы контроля. Закрыть правовой пробел предлагают в бизнес-сообществе. Акцент — на интеграции каршеринга в городские системы мобильности: это повысит доступность арендных авто, снизит нагрузку на дорожную сеть, урегулирует вопросы парковки.

«Очень важно, чтобы правила пользования каршерингом были одинаковы по всей России. Правила касаются не только парковочного разрешения, они касаются в том числе и уровня безопасности», — отметил генеральный директор и основатель сервиса каршеринга Винченцо Трани.

Вот только арендуют автомобили в каршеринге даже не имея водительских прав — с помощью чужих аккаунтов, которые продают в интернете. Цена — от двух до четырех тысяч рублей. Обманывают систему в том числе подростки.

— Вот, ребят, снял каршеринг. На чужой аккаунт, естественно, все работает.

Выходит, предлагаемая инициатива не закроет доступ к каршерингу тем, кому за руль садиться противопоказано, а скорее наоборот — только упростит доступ к аренде автомобилей. Не урегулированными остаются и отношения операторов каршеринга с водителями. Анастасия Головина осталась должна сервису 138 тысяч рублей за поврежденную фару, хотя в аварию не попадала.

— Этот сервис ставит меня перед фактом, что они начислили мне штраф за вот такое повреждение, прикрепляя в качестве доказательств вот это замыленное фото, и требуют оплатить сегодня же до 15:00.

Девушка отказалась платить, а дальше ей пригрозили коллекторами. Только после того, как ее ролик в соцсетях набрал больше семи миллионов просмотров, сервис согласился аннулировать штраф. Однако в большинстве подобных историй доказывать невиновность водителям приходится через суд.

«Каршеринги страхуют очень сильно свои риски и ответственность, включая в договоры определенные кабальные пункты, связанные с рисками и ответственностью, которые ложатся на долю пользователя каршеринга», — пояснил юрист Михаил Коковин.

Очень много водителей выбирает каршеринг, и это объяснимо: автомобиль можно найти в любом районе города, за парковку платить не надо. Но важно обращать внимание на все повреждения, царапины, чтобы потом не платить за чужие ошибки. Мы видим, что поврежден диск, и мы это фиксируем.

Эксперты уверены: внести понятие «каршеринг» в правовое поле действительно нужно. И в первую очередь необходимо зафиксировать, кто и за что несет ответственность.

«Надо прописать какие-то типовые вещи, которые должны быть правилами работы такой компании, и типовые ситуации взаимоотношений „клиент-компания“. Потому что, еще раз говорю, сегодня иногда это напоминает игру в одни ворота», — считает автоэксперт Игорь Моржаретто.

Инициативы появляются год от года, но системы контроля до сих пор нет. Каждое пятое ДТП в стране — с участием каршеринга. И за каждой такой аварией — пострадавшие, а нередко и погибшие.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории страны.