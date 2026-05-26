Мины, гранаты и дроны: как работают саперы в Курской области

Около трех миллионов снарядов, в том числе западного производства, обезвредили наши военные инженеры в приграничных районах Курской области. Главная задача — очистить землю как можно быстрее, чтобы мирные жители смогли вернуться домой.

Но даже сейчас противник пытается помешать работе саперов. Один из дронов ВСУ едва не атаковал съемочную группу «Известий». Все покажет корреспондент «Известий» Татьяна Симоненкова.

Приближаемся к так называемой третьей зоне — 15-20 километров до госграницы. Самой сложной с точки зрения обстановки. Как говорят сами саперы, опасность там подстерегает и на земле, и с воздуха.

Едем на «Улане», чтобы проще было эвакуироваться в случае атаки дрона. Хотя в этих краях бежать куда-то рискованно. Сюда саперы только зашли.

«Каждый метр земли усеян просто: от гранат и патронов от автомата до больших тяжелых мин, дронов с джониками, с датчиками на подход, датчиками цели различными», — рассказал командир инженерно-саперной роты 92-го инженерно-саперного батальона группировки войск «Север» с позывным «Лодырь».

В этом сезоне 5-й отряд разминирования при Международном противоминном центре военно-инженерной академии, прикомандированный к группировке войск «Север», должен очистить 16 тысяч гектаров полей и лесов.

Саперы работают в 30-градусную жару, в костюмах весом 20 килограммов, в обуви на платформе, по 12 часов в сутки.

«Когда конфликт начался, понял, что нужно будет помогать именно той стране, которая дала мне и гражданство, и образование, и полностью все. Мы и так из Донбасса все были к России ближе», — рассказал сапер с позывным «Пеле».

Детектор дронов — на беззвучном. Из-за близости ЛБС их и так слышно сразу. По этой же причине прерываем интервью.

— Да, полетел, я его вижу на 12, разворачивается налево, направо.

Услышали крыло, потом увидели, ждем, пока пролетит. А пока прячемся в воронке от боеприпаса.

«Мы всегда, как слышим воздух, сразу начинаем уходить в безопасные места. Почему? Потому что саперы — это тоже для них лакомая цель», — добавил «Пеле».

Продолжаем работу. Саперы выходят на свои участки. Поджигать поля нет смысла — слишком редкий сухостой.

— Вот «колокольчик».

Еще через два метра — противотанковая мина. И так — все поля боя. О том, что их когда-то использовали в мирных целях, напоминают только разбитые комбайны.

Это танк ВСУ. Таких много здесь, в приграничье. Сначала саперы проверяют пространство вокруг него. Насколько это сложно, можно судить по высоте лопухов. Внутри этот танк проверять смысла нет — он полностью выгоревший.

Противник оставил противотанковые заграждения, ловушки для саперов, но и подсказки. Например, ботинки. Рядом в посадке оказались позиции боевиков, вход в блиндаж засыпан, его проверяют удаленно.

«Гражданская профессия тоже в чем-то помогает. Враг не дремлет, придумывают всякие новые фишки — на магнитные датчики, на гироскопы, эффект Доплера. То есть мина замечает сапера быстрее, чем сапер мину», — рассказал старший сапер с позывным «Бук».

Количество взрывоопасных предметов, обезвреженных в Курской области, приближается к трем миллионам. Самодельные чаще всего уничтожают на месте.

Кроме мест боев саперы работают по заявкам глав муниципалитетов. Задача — очистить землю, чтобы гражданские смогли вернуться домой.

