Арсен Маркарян раскаялся и согласился сотрудничать со следствием

|
Евгения Алешина
Евгения Алешина Эксклюзив 53 0

Блогер был заключен под стражу 25 августа.

Фото, видео: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Блогеру Арсену Маркаряну продлили арест на два месяца за оскорбление памяти защитников Отечества и реабилитацию нацизма, передает корреспондент 5-tv.ru из здания суда.

Защита Маркаряна просила суд избрать ему меру пресечения в виде запрета определенных действий или домашнего ареста.

Кроме того, адвокат блогера заявил, что тот раскаялся и готов сотрудничать со следствием, сообщает РИА Новости.

«Он раскаялся и готов сотрудничать со следствием, обязуется являться по первому требованию, я прошу смягчить меру пресечения», — заявила сторона защиты блогера.

В суде Маркарян заявил, что не был в багажнике во время задержания в Подмосковье. Он добавил, что якобы не собирался уезжать в Белоруссию.

«У меня с собой не было документов и личных вещей, какая заграница?» — сказал блогер.

Таганский суд Москвы 25 августа отправил блогера под стражу. Суд рассмотрел ходатайство следствия и постановил заключить фигуранта дела в СИЗО.

Обвинение блогера было предъявлено 23 августа. Во время допроса он своей вины не признал. По версии следствия, не позднее 25 февраля этого года Маркарян разместил на популярный видеохостинг видеозапись для неограниченного круга лиц, которая содержит информацию об оскорблении памяти защитников Отечества.

Маркаряна задержали в подмосковной Кубинке, когда он пытался сбежать в Белоруссию. Как сказали в МВД, блогер оказал сопротивление сотрудникам полиции и даже спрятался в багажнике собственного автомобиля, однако был доставлен в отделение Следственного комитета.

Ранее 5-tv.ru писал, что бывшего врио замгубернатора Курской области Базарова арестовали на два месяца.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+14° Атмосферное давление 762 мм рт. ст.
Относительная влажность 77%
80.85
0.26 94.25
0.41
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

20:14
Бренд-шеф рассказал о гастрономической концепции гастрофестиваля «Балтика Фест»
19:59
Музыканты из России и Китая дали концерт на Приморской сцене Мариинки
19:50
Вакцинация и полноценный сон: как уберечь школьника от сезонных заболеваний
19:32
Всего три дня? В России изменились правила выдачи больничных листов
19:25
Сергей Собянин стал первым пассажиром беспилотного трамвая
19:18
Память по всей стране: в России отмечают годовщину окончания Второй мировой

Сейчас читают

Китай заменит «Газпрому» Европу: Почему о «Силе Сибири — 2» заявили сейчас
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 3 сентября, для всех знаков зодиака
Эротический скандал: Егор Крид пустился во все тяжкие прямо на сцене перед несовершеннолетней публикой
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025