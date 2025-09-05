Династия Янковских: Иван ответил на сравнения со звездным отцом и дедушкой

|
Также артист добавил, что каждый вправе сам решить, чей талант из звездной семьи лучше.

Актер Иван Янковский на премьере сериала «Москва слезам не верит. Все только начинается» от Национальной Медиа Группы (НМГ) признался в беседе с 5-tv.ru, что не считает свой актерский талант лучше, чем у звездных родственников.

«Я предпочитаю вопросы, касающиеся сравнивания меня с родственниками, не обсуждать. Это какое-то странное понятие, кто из нас превосходствует, мы же здесь не спортом занимаемся. Главное для меня, что мы вместе творим, продолжаем творить. И Филипп Олегович (актер, отец Ивана Янковского. — Прим. Ред.) и я занимаемся любимым делом», — заявил он.

Также Янковский-младший отметил, что не способен повлиять на общественное мнение, а каждый человек сам для себя решает, игра какого актера династии лучше, а какого хуже.

Сериал «Москва слезам не верит. Все только начинается», в котором Янковский сыграл одну из главных ролей, расскажет о девушке Ксюше. Она в начале 2000-х приезжает покорять Москву с пятилетним ребенком на руках — без денег, связей и каких-либо перспектив. Выжить в столице ей помогают новые подруги: прилежная студентка медицинского Оля и взбалмошная Маша, мечтающая выйти замуж за иностранца и уехать за границу.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что Иван Янковский рассказал о своей философии.

