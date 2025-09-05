Династия Янковских: Иван ответил на сравнения со звездным отцом и дедушкой

Актер Иван Янковский заявил, что предпочитает не сравнивать себя с родственникам

Актер Иван Янковский на премьере сериала «Москва слезам не верит. Все только начинается» от Национальной Медиа Группы (НМГ) признался в беседе с 5-tv.ru, что не считает свой актерский талант лучше, чем у звездных родственников.

«Я предпочитаю вопросы, касающиеся сравнивания меня с родственниками, не обсуждать. Это какое-то странное понятие, кто из нас превосходствует, мы же здесь не спортом занимаемся. Главное для меня, что мы вместе творим, продолжаем творить. И Филипп Олегович (актер, отец Ивана Янковского. — Прим. Ред.) и я занимаемся любимым делом», — заявил он.

Также Янковский-младший отметил, что не способен повлиять на общественное мнение, а каждый человек сам для себя решает, игра какого актера династии лучше, а какого хуже.

Сериал «Москва слезам не верит. Все только начинается», в котором Янковский сыграл одну из главных ролей, расскажет о девушке Ксюше. Она в начале 2000-х приезжает покорять Москву с пятилетним ребенком на руках — без денег, связей и каких-либо перспектив. Выжить в столице ей помогают новые подруги: прилежная студентка медицинского Оля и взбалмошная Маша, мечтающая выйти замуж за иностранца и уехать за границу.

