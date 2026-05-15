Джон Траволта получил почетную «Золотую пальмовую ветвь» Каннского фестиваля

Лилия Килячкова
Лилия Килячкова

Актер известен по ряду культовых фильмов, среди которых «Криминальное чтиво», «Лихорадка субботнего вечера», «Без лица».

Американский актер Джон Траволта был удостоен почетной «Золотой пальмовой ветви» на 79-м Каннском кинофестивале. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Как уточнили в пресс-службе фестиваля, Траволта прибыл в Канны, чтобы представить свою первую режиссерскую работу — фильм «Пропеллер: Ночной рейс в один конец». Получая награду, актер еле сдерживал слезы.

«Это момент смирения, так что спасибо вам от всего сердца. <…> Я просто был рад быть здесь! Я никогда этого не ожидал. Большое спасибо», — сказал звезда «Криминального чтива».

Позднее стало известно, что аналогичной почетной награды была удостоена и американская певица, актриса и режиссер Барбра Стрейзанд.

Каннский кинофестиваль продлится до 23 мая, и отдельным событием станет специальный показ «Буратино» — картины, созданной при участии Национальной Медиа Группы. Права на показ экранизации легендарной сказки проданы более чем в 50 стран мира.

