Джон Траволта получил почетную Золотую пальмовую ветвь Каннского фестиваля

Американский актер Джон Траволта был удостоен почетной «Золотой пальмовой ветви» на 79-м Каннском кинофестивале. Об этом сообщили организаторы мероприятия.

Как уточнили в пресс-службе фестиваля, Траволта прибыл в Канны, чтобы представить свою первую режиссерскую работу — фильм «Пропеллер: Ночной рейс в один конец». Получая награду, актер еле сдерживал слезы.

«Это момент смирения, так что спасибо вам от всего сердца. <…> Я просто был рад быть здесь! Я никогда этого не ожидал. Большое спасибо», — сказал звезда «Криминального чтива».

Позднее стало известно, что аналогичной почетной награды была удостоена и американская певица, актриса и режиссер Барбра Стрейзанд.

Каннский кинофестиваль продлится до 23 мая, и отдельным событием станет специальный показ «Буратино» — картины, созданной при участии Национальной Медиа Группы. Права на показ экранизации легендарной сказки проданы более чем в 50 стран мира.

