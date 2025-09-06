Рост употребления русского языка жителями и гостями Вильнюса связан с наплывом беженцев с Украины

Чиновники в Прибалтике дошли до абсурда в своих попытках запретить русскую культуру и язык. В Литве этому даже посвятили целый дискуссионный фестиваль. Его главной темой стало якобы огромное количество русскоговорящих граждан на улицах местных городов, а также резко возросшая популярность русской музыки в такси, кафе и ресторанах.

Самое интересное, что большинство приезжих — это украинские беженцы. Многие стали перебираться в Литву из соседней Польши, где недавно взяли курс на ужестоение политики в отношении Киева.

