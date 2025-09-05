В Минпромторге отметили развитие собственного производства пива в РФ

В России сформировано и развивается собственное пивоваренное производство, данная отрасль заслуживает усиленного внимания со стороны государственных структур. Об этом заявил статс-секретарь — заместитель Министра промышленности и торговли России Роман Чекушов в студии «Известий» в рамках Восточного экономического форума — 2025 (ВЭФ-2025).

«Мы точно можем смело говорить о развитии собственного производства пива. Поэтому, наверное, вот мы вместе с отраслью, вместе с Министерством сельского хозяйства посмотрим в первую очередь на это направление», — подчеркнул Чекушов.

Он отметил, что пивное производство в России представляет собой комплексную вертикально интегрированную систему — «от поля до полки». В данный момент основная часть пивоваренных компаний в России находится под контролем отечественных предприятий или управляется российскими специалистами, что служит дополнительным подтверждением роста этой промышленной отрасли.

Чекушов также добавил, что российские производители намерены развиваться независимо от внешних факторов, не оглядываясь на трудности или достижения зарубежных компаний и конкурентов, а уверенно строить свою стратегию развития отрасли.

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. В этом году мероприятие отмечает свое десятилетие. Форум призван стимулировать приток иностранных инвестиций на Дальний Восток России, а также развивать экономическое сотрудничество в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В этом году свое участие подтвердили представители более 70 стран и территорий. Организаторы запланировали провести 90 тематических сессий, разделенных на семь ключевых блоков.

