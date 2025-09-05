В Минпромторге отметили развитие собственного производства пива в РФ

|
Айшат Татаева
Айшат Татаева 21 0

Оно предполагает вертикально интегрированную отрасль — «от поля до полки».

В Минпромторге отметили развитие собственного производства пива в РФ

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

В России сформировано и развивается собственное пивоваренное производство, данная отрасль заслуживает усиленного внимания со стороны государственных структур. Об этом заявил статс-секретарь — заместитель Министра промышленности и торговли России Роман Чекушов в студии «Известий» в рамках Восточного экономического форума — 2025 (ВЭФ-2025).

«Мы точно можем смело говорить о развитии собственного производства пива. Поэтому, наверное, вот мы вместе с отраслью, вместе с Министерством сельского хозяйства посмотрим в первую очередь на это направление», — подчеркнул Чекушов.

Он отметил, что пивное производство в России представляет собой комплексную вертикально интегрированную систему — «от поля до полки». В данный момент основная часть пивоваренных компаний в России находится под контролем отечественных предприятий или управляется российскими специалистами, что служит дополнительным подтверждением роста этой промышленной отрасли.

Чекушов также добавил, что российские производители намерены развиваться независимо от внешних факторов, не оглядываясь на трудности или достижения зарубежных компаний и конкурентов, а уверенно строить свою стратегию развития отрасли.

Восточный экономический форум проходит во Владивостоке с 3 по 6 сентября. В этом году мероприятие отмечает свое десятилетие. Форум призван стимулировать приток иностранных инвестиций на Дальний Восток России, а также развивать экономическое сотрудничество в Азиатско-Тихоокеанском регионе. В этом году свое участие подтвердили представители более 70 стран и территорий. Организаторы запланировали провести 90 тематических сессий, разделенных на семь ключевых блоков.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+18° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 73%
81.56
0.26 95.48
0.70
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 8 по 14 сентя...

Последние новости

20:16
В Минпромторге отметили развитие собственного производства пива в РФ
19:56
Человек, навсегда изменивший красные дорожки: путь великого Джорджо Армани
19:37
«Почему вас это так удивляет»: Шуфутинский подтвердил получение гражданства РФ
19:21
Готовимся к осадкам? Синоптики рассказали о погоде в Москве на выходных
18:59
Собянин: реконструкция Киностудии Горького выходит на финишную прямую
18:37
Деньги кончились: Европа больше не способна помогать Украине

Сейчас читают

Все в панике: западная пресса отреагировала на слова Путина о НАТО на Украине
Выступление Владимира Путина на пленарном заседании ВЭФ-2025. Главное
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 сентября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025