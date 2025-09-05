В США отметили отсутствие у Запада интереса к целям устойчивого развития

|
Мария Гоманюк
В Вашингтоне даже не знают, что входит в повестку ЦУР ООН.

Фото, видео: ©Риа Новости/Стрингер; 5-tv.ru

Западным странам не интересны цели устойчивого развития (ЦУР) ООН. Такое мнение высказал президент Сети устойчивого развития, профессор Колумбийского университета Джеффри Сакс на сессии Восточного экономического форума (ВЭФ) «Повестка развития ООН после 2030 года».

Он отметил, что в настоящий момент в мире прослеживается разрушение связей между западным обществом и остальными странами планеты. По теме устойчивого развития, как считает Сакс, глобальный консенсус отсутствует.

«Западный мир до сих пор полагает, что они <…> управляют миром. Когда-то это было так, но сейчас западный мир не заинтересован в целях устойчивого развития», — подчеркнул Сакс.

При этом он напомнил, что в 2015 году, когда цели устойчивого развития были сформулированы, страны предпринимали попытки к объединению. Однако текущая ситуация показывает, как, например, в Вашингтоне не интересуются ЦУР и даже не знают цели, входящие в повестку.

До этого глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что страны Запада стали агрессивнее внедрять собственные идеологические ультиматумы в диалог по целям устойчивого развития Организации Объединенных Наций (ООН). Такая политика, полагает Лавров, негативно сказывается на их достижении.

Ранее, писал 5-tv.ru, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Евросоюзу нужно смириться с тем, что Запада больше не сможет навязывать правила.

