Песков: ЕС нужно смириться с тем, что Запада больше не сможет навязывать правила

Европа активно пытается саботировать мирный процесс по Украине.

Фото, видео: © РИА Новости/Виталий Белоусов; 5-tv.ru

Стремительное сближение Москвы и Пекина нравится не всем.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков дал эксклюзивное интервью «Известиям» на полях Восточного экономического форума и заявил, что в Европе должны смириться с тем, что Запад больше не может навязывать всем свои правила. А вместе с тем вновь напомнил, что Брюссель все еще пытается саботировать любой мирный процесс, в первую очередь — по Украине.

«То есть что было одной из первых причин кризиса вокруг Украины? Это попытка сделать из Украины центр всего антирусского, антироссийского. То есть мы видим продолжение этих попыток. Европейцы мешают урегулированию на Украине. Они не способствуют», — отметил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

Вместе с тем, пресс-секретарь президента отметил, что США, напротив, сейчас способствуют мирному процессу. И что в отношениях Москвы и Вашингтона наметилась тенденция на улучшение. Однако для полной нормализации еще потребуется время.

