Путин поручил запустить серийное производство двигателя ПД-26

Айшат Татаева
Двигателестроение и его развитие является одним из ключевых показателей технологического развития РФ, отметил президент.

Путин поручил запустить серийное производство двигателя ПД-26

Фото: © РИА Новости/Кристина Кормилицына

Российский лидер Владимир Путин поручил оперативно завершить разработку и запустить серийное производство двигателя ПД-26. Президент также попросил доложить о перспективах использования двигателя ПД-8.

«Двигателестроение важно и для гражданской отрасли, и для оборонной», — подчеркнул Путин.

В условиях санкций России удалось разработать двигатели для отрасли ТЭК, это крайне важная тема, заявил президент. Разработка двигателя ПД-26 откроет перспективы для строительства широкофюзеляжного лайнера нового поколения.

Возможные партнеры проявляют большой интерес к двигателю ПД-26, здесь возможна кооперация, отметил российский лидер.

По словам Путина, двигателестроение и его развитие является одним из ключевых показателей технологического развития РФ и суверенитета. В данной отрасли РФ сделано очень многое, просто здорово, подчеркнул президент. Он сообщил, что Россия входит в пятерку мировых лидеров по разработке и выпуску авиационных и ракетных двигателей.

Президент РФ ранее прилетел в Самару, он проводит совещание по двигателестроению на заводе «ОДК-Кузнецов», который входит в состав «Объединенной двигателестроительной корпорации», принадлежащей госкорпорации «Ростех». Это предприятие специализируется на проектировании, производстве, техническом обслуживании и ремонте газотурбинных и ракетных двигателей.

Самара стала уже четвертым городом, который президент посетил в течение последних нескольких дней. С 31 августа по 2 сентября он находился в китайском Тяньцзине, затем 3 сентября провел рабочие встречи в Пекине, а 4 и 5 сентября принял участие в мероприятиях Восточного экономического форума во Владивостоке.

