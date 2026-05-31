Нетаньяху поручил расширить операцию против «Хезболлы» в Ливане

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху распорядился расширить военную операцию против движения «Хезболла» на территории Ливана. Об этом он заявил в видеообращении.

По словам главы израильского правительства, он поручил Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) нарастить масштабы действий и усилить присутствие в районах, которые ранее находились под контролем шиитского движения.

Нетаньяху сообщил, что подразделения ЦАХАЛ уже пересекли реку Литани, заняли ряд стратегически важных позиций и установили контроль над хребтом Бофор.

«И теперь мое указание — углубить и расширить наш контроль над территориями, которые находились под контролем «Хезболлы», — заявил Нетаньяху в видеообращении.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что истребители ВВС Израиля атаковали жилые дома в городе Тир в южной части Ливана. Авиаудару подверглось здание Фарес, которое находится на улице Сафийеддина. В результате на месте попадания снаряда вспыхнул пожар.

