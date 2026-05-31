Эксперты МАГАТЭ отметили внешние повреждения машинного зала ЗАЭС после атаки ВСУ
Накануне здание подверглось удару украинского беспилотника.
В МАГАТЭ зафиксировали внешние повреждения машинного зала Запорожской АЭС (ЗАЭС) после атаки дрона ВСУ. Об этом сообщили в пресс-службе организации.
В частности спецкомиссия обнаружила повреждения металлического люка.
При этом глава МАГАТЭ Рафаэль Гросси заявил, что инциденты, которые произошли 30 и 31 мая, поставили под угрозу ключевые принципы ядерной безопасности. Удары по подобным объектам недопустимы, отметил руководитель организации, и их необходимо срочно прекратить. В противном случае очевидна реальная угроза ядерной аварии, в результате которой выигравших не будет — только проигравшие.
Регионы России с начала специальной военной операции регулярно подвергаются атакам со стороны Украины. ВСУ обстреливают приграничные регионы нашей страны как беспилотниками, так и ракетами. Нередко атаке подвергаются и объекты Запорожской атомной электростанции. Как ранее сообщал 5-tv.ru, ВСУ нанесли серию ударов по ЗАЭС — по участку шестого энергоблока и транспортному цеху.
