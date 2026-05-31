В Ингушетии трое детей пострадали в результате взрыва газа в частном доме

Всего травмы получили пять человек.

В Ингушетии трое детей пострадали в результате взрыва газа в частном доме. Об этом сообщили в ГУ МЧС России в своем канале в мессенджере МАКС.

Прибывшие на место спасатели установили, что взрыв не вызвал пожара, однако последствия оказались тяжелыми: родители получили критические ожоги — поражено до 90% поверхности тела, их доставили в реанимацию.

Трое детей 2018, 2022 и 2024 годов рождения также находятся в больнице в тяжелом состоянии с ожогами лица, туловища и конечностей третьей степени.

Специалисты продолжают работать на месте происшествия: дознаватели и сотрудники пожарной лаборатории выясняют причины случившегося.

Следственные органы возбудили уголовное дело по статье об оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей, повлекших по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что шесть человек пострадали при взрыве газовоза на автозаправке в Пятигорске. Предварительно, ЧП произошло из-за нарушения требований безопасности при разгрузке газовоза.

