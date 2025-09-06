Трамп сообщил о желании видеть Путина и Си Цзиньпина на саммите G20 в 2026 году

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 25 0

Подготовкой повестки мероприятия занимается министр финансов США.

Трамп сообщил о желании видеть Путина и Си Цзиньпина на саммите G20 в 2026 году

Фото: Reuters/Joshua Roberts

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Лидер США Дональд Трамп окажется рад приезду президента России Владимира Путина и председателя КНР Си Цзиньпина на саммит «большой двадцатки» (G20), который пройдет в Майами в 2026 году. Такое заявление он сделал во время выступления перед журналистами в Белом доме, трансляцию которого вел телеканал Fox News.

«Был бы рад их присутствию, если они захотят. Они могли бы приехать как наблюдатели. Не уверен, что они захотят быть наблюдателями. Но если они захотят, мы, конечно, можем это обсудить», — пояснил американский лидер.

До этого Трамп анонсировал проведение саммита G20 в Майами в 2026 году. К тому же президент США отметил, что подготовку повестки дипломатического мероприятия проводит министр финансов Соединенных Штатов Скотт Бессент.

При этом Путин, 30 августа, отметил роль сотрудничества Москвы и Пекина по улучшению работы G20. Он заявил, что Си Цзиньпин много раз обозначал готовность Китая вместе с РФ укреплять взаимную поддержку на таких многосторонних платформах, как ООН, Шанхайская организация сотрудничества (ШОС) и БРИКС.

Ранее, 5-tv.ru писал, что российская экономика открыта для работы с дружественными партнерами.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

+14° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
81.56
0.26 95.48
0.70
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 8 по 14 сентя...

Последние новости

2:29
Силуанов назвал причины изменения ключевой ставки
2:09
Россия подписала Принципы сотрудничества с Управлением ООН по контртерроризму
1:50
Трамп сообщил о желании видеть Путина и Си Цзиньпина на саммите G20 в 2026 году
1:28
Состояние от кутюр: названы наследники модной империи Джорджо Армани
1:05
Трамп назвал Лукашенко сильным и уважаемым правителем
0:44
«Жизнь казалась мрачной»: жена Брюса Уиллиса рассказала, как его болезнь повлияла на их брак

Сейчас читают

Все в панике: западная пресса отреагировала на слова Путина о НАТО на Украине
Выступление Владимира Путина на пленарном заседании ВЭФ-2025. Главное
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 сентября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025