Силуанов назвал причины изменения ключевой ставки

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк Эксклюзив 21 0

Центробанк в первую очередь смотрит на уровень инфляции.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Значение ключевой ставки в России меняется исходя из макроэкономических показателей. Об этом заявил министр финансов РФ Антон Силуанов во время визита на завод «ОДК-Кузнецов» в Самаре.

«Ключевая ставка двигается не из-за того, чтобы оздоровить промышленность, а исходя из макроэкономических показателей», — пояснил он.

При этом Силуанов добавил, что, рассматривая данный вопрос, Центробанк (ЦБ) РФ в первую очередь смотрит на инфляцию, а затем обращает внимание на уровень кредитов экономики.

До этого председатель правления ВТБ Андрей Костин рассказал о тенденции к снижению ключевой ставки в России. Он отметил, что в настоящее время показатель будет двигаться только вниз, однако уточнил, что окончательное решение принимает ЦБ РФ.

Помимо этого, глава Сбербанка Герман Греф предупредил, что он ожидает понижения ключевой ставки. Как он считает, условия для указанного процесса в России сложились.

Президент РФ Владимир Путин на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ) — 2025 (ВЭФ-2025) уточнил, что сохранение уровня ключевой ставки должно распространяться на борьбу с инфляцией и ростом цен. Российский лидер полагает, что стране нужно обеспечить «мягкую посадку экономики».

Ранее, писал 5-tv.ru, Путин заявил об отсутствии стагнации в экономике РФ.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX

+14° Атмосферное давление 767 мм рт. ст.
Относительная влажность 82%
81.56
0.26 95.48
0.70
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 8 по 14 сентя...

Последние новости

2:29
Силуанов назвал причины изменения ключевой ставки
2:09
Россия подписала Принципы сотрудничества с Управлением ООН по контртерроризму
1:50
Трамп сообщил о желании видеть Путина и Си Цзиньпина на саммите G20 в 2026 году
1:28
Состояние от кутюр: названы наследники модной империи Джорджо Армани
1:05
Трамп назвал Лукашенко сильным и уважаемым правителем
0:44
«Жизнь казалась мрачной»: жена Брюса Уиллиса рассказала, как его болезнь повлияла на их брак

Сейчас читают

Все в панике: западная пресса отреагировала на слова Путина о НАТО на Украине
Выступление Владимира Путина на пленарном заседании ВЭФ-2025. Главное
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 сентября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
Как получить ответ от Вселенной через банкноты — нумерология
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025