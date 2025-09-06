«Через сети»: Захарова предложила продвигать российские фильмы за рубежом

Захарова предложила продвигать российские фильмы за рубежом

России следует продвигать дипломатическую повестку при помощи кино и распространения контента высокого качества в интернете. Такое мнение выразила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова во время сессии «Деловой завтрак. Образы будущего», прошедшей на Восточном экономическом форуме — 2025 (ВЭФ-2025).

«Очень много компонентов у кинодипломатии должно быть, и мы должны делать ставку на интернет, на возможность распространения нашей кинопродукции любых видов с переводом на языки, с хорошим дубляжом на языке, через сети», — пояснила она.

При этом дипломат подчеркнула, что такой подход также требует создания платформ для продвижения этой продукции. Захарова полагает, что Россия должна освоить современные способы продвижения и доставки контента.

Ранее, писал 5-tv.ru, Захарова высказалась об освещении Арктики в медиа. Представитель МИД РФ пояснила, что нужно развивать хорошую репортажную документалистику о регионе, так как «точечных рассказов» не достаточно.

