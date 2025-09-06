«Вся в маму»: Катя Лель поделилась снимком с подросшей дочерью

|
Лилия Килячкова
Лилия Килячкова 31 0

Получился настоящий «фэмили лук».

«Вся в маму»: Катя Лель поделилась снимком с подросшей дочерью

Фото: Instagram*/katyalelofficial

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Певица Катя Лель опубликовала в социальных сетях фото с дочерью

Заслуженная артистка России Катя Лель поделилась с подписчиками фотографией с дочерью Эмилией. Певица опубликовала в социальных сетях снимок, где она и ее дочь запечатлены в одинаковых белых костюмах.

«Любим с доченькой делать фото в лифте, ведь каждый миг нашей жизни, он особенный и лучший!» — написала певица под фото.

Поклонники были очарованы красотой Эмилии, особо выделив ее поразительное сходство со звездной матерью.

«Ничего себе! Какая красотка доча! Браво, вся в маму», «Очень красивые», «Огонь», — написали подписчики Кати Лель.

Лель родила дочь в 2009 году, когда была в браке с бизнесменом Игорем Кузнецовым. В 2023 году артистка развелась с мужем. По ее словам, они разошлись мирно, пожелав друг другу счастья.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что бывший муж певицы Кати Лель и отец ее дочери Игорь Кузнецов уже несколько месяцев не выходит на связь.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ

+17° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
81.56
0.26 95.48
0.70
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

23:24
«Боится встречи с Путиным»: политолог рассказал о страхах Зеленского
23:05
Фицо обвинил Украину в нанесении ущерба интересам Европы
22:47
«Очень правильная привычка»: Лариса Долина раскрыла секрет стройности
22:28
Гутерриш назвал Китай ключевым партнером ООН в решении мировых задач
21:59
«Вся в маму»: Катя Лель поделилась снимком с подросшей дочерью
21:41
«Надо бежать, сверкая пятаками»: Гуров дал совет Тарасовой по поводу ее парня

Сейчас читают

Владимир Путин наградил народных артистов РФ Долину и Лепса орденами
Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 8 по 14 сентября
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 сентября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025
Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать