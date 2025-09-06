«Вся в маму»: Катя Лель поделилась снимком с подросшей дочерью

Певица Катя Лель опубликовала в социальных сетях фото с дочерью

Заслуженная артистка России Катя Лель поделилась с подписчиками фотографией с дочерью Эмилией. Певица опубликовала в социальных сетях снимок, где она и ее дочь запечатлены в одинаковых белых костюмах.

«Любим с доченькой делать фото в лифте, ведь каждый миг нашей жизни, он особенный и лучший!» — написала певица под фото.

Поклонники были очарованы красотой Эмилии, особо выделив ее поразительное сходство со звездной матерью.

«Ничего себе! Какая красотка доча! Браво, вся в маму», «Очень красивые», «Огонь», — написали подписчики Кати Лель.

Лель родила дочь в 2009 году, когда была в браке с бизнесменом Игорем Кузнецовым. В 2023 году артистка развелась с мужем. По ее словам, они разошлись мирно, пожелав друг другу счастья.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что бывший муж певицы Кати Лель и отец ее дочери Игорь Кузнецов уже несколько месяцев не выходит на связь.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ