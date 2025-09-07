Microsoft сообщила о повреждении подводных кабелей в Красном море
Клиенты облачной платформы могут столкнуться с повышенным временем ожидания.
Американская корпорация Microsoft рассказала об обрывах проходящих через Красное море международных кабелей. В связи с текущей ситуацией клиенты облачной платформы Azure могут столкнуться с повышенным временем ожидания. Объявление с предупреждением об этом опубликовали на сайте платформы.
«Начиная с 05:45 UTC (8:45 по московскому времени) 6 сентября 2025 года, трафик, проходящий через Ближний Восток, исходящий или заканчивающийся в Азии или Европе, может испытывать повышенную задержку из-за многочисленных обрывов подводных оптоволоконных кабелей в Красном море», — отметили в заявлении.
Уточнялось, что трафик пришлось перенаправить по альтернативным маршрутам. Причину повреждений в компании не назвали.
В издании Bloomberg уточнили, что Красное море является критически важным телекоммуникационным маршрутом, соединяющим Европу с Африкой и Азией. Ремонт подводных кабелей, подчеркнули в источнике, может оказаться трудной задачей ввиду частых атак со стороны йеменских хуситов на суда акватории.
При этом хуситы утверждают, что своими действиями поддерживают палестинцев в секторе Газа, где Израиль проводит боевые действия с радикальным палестинским движением ХАМАС.
Ранее 5-tv.ru сообщал, что в 2024 году часть кабелей глобального интернета оказалась перебита в Красном море.
