Microsoft сообщила о повреждении подводных кабелей в Красном море

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 31 0

Клиенты облачной платформы могут столкнуться с повышенным временем ожидания.

Microsoft сообщила о повреждении подводных кабелей в Красном море

Фото: www.globallookpress.com/CHROMORANGE/Dieter Möbus

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Американская корпорация Microsoft рассказала об обрывах проходящих через Красное море международных кабелей. В связи с текущей ситуацией клиенты облачной платформы Azure могут столкнуться с повышенным временем ожидания. Объявление с предупреждением об этом опубликовали на сайте платформы.

«Начиная с 05:45 UTC (8:45 по московскому времени) 6 сентября 2025 года, трафик, проходящий через Ближний Восток, исходящий или заканчивающийся в Азии или Европе, может испытывать повышенную задержку из-за многочисленных обрывов подводных оптоволоконных кабелей в Красном море», — отметили в заявлении.

Уточнялось, что трафик пришлось перенаправить по альтернативным маршрутам. Причину повреждений в компании не назвали.

В издании Bloomberg уточнили, что Красное море является критически важным телекоммуникационным маршрутом, соединяющим Европу с Африкой и Азией. Ремонт подводных кабелей, подчеркнули в источнике, может оказаться трудной задачей ввиду частых атак со стороны йеменских хуситов на суда акватории.

При этом хуситы утверждают, что своими действиями поддерживают палестинцев в секторе Газа, где Израиль проводит боевые действия с радикальным палестинским движением ХАМАС.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в 2024 году часть кабелей глобального интернета оказалась перебита в Красном море.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+17° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 72%
81.56
0.26 95.48
0.70
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 6 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

2:56
«Маленькая шалость»: Бузова необычно подбодрила себя после задержки рейса
2:37
«Россия должна стать экономикой высоких зарплат»: итоги ВЭФ-2025
2:18
Саудовская Аравия нанесла удары по приграничным районам Йемена
1:59
Поставка на Украину ракет Taurus изменит отношения России и ФРГ
1:40
Microsoft сообщила о повреждении подводных кабелей в Красном море
1:20
Столб дыма в небе: В Индиане вспыхнул пожар на химическом заводе

Сейчас читают

«Она сильная, все выдержит»: Аглаю Тарасову навестил ее парень
Владимир Путин наградил народных артистов РФ Долину и Лепса орденами
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 5 сентября, для всех знаков зодиака
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025
Коридор затмений в сентябре 2025: что можно и нельзя делать