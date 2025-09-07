Актриса Аглая Тарасова находится в шаге от краха карьеры после задержания

В Пензе вынесли на неделе громкий приговор — экс-вице-премьеру правительства Мордовии Алексею Меркушкину. Семь лет колонии строгого режима и штраф в 152 миллиона рублей. Осужден за взятку, мошенничество, превышение полномочий. В общем-то стандартный набор. Вокруг вот этого разваливающегося уже выставочного центра все крутилось.

Но дело интересно не этим, а отцом осужденного: Николай Меркушкин почти 20 лет возглавлял Мордовию, потом еще Самарской областью руководил, в общем фигура влиятельная, потому и суд над сыном был не дома, а в Пензе.

Никто в республике не сомневается, что Алексей действовал в интересах и с ведома отца. Но следствием это не доказано, экс-губернатор все отрицает, более того, считает сына невиновным, во всяком случае по некоторым статьям. Лично пришел в суд его защищать. Да еще и с внуком, потому что семья. Для госуправления — это плохо. Но то, что пришел в суд, это у Меркушкина-старшего не отнять.

Но на неделе был и другой пример — суд по актрисе Аглае Тарасовой, где она была одна. Ее мать, тоже актриса Ксения Раппопорт с самого начала СВО — осудила, сбежала из России и не показывается, по крайней мере публично. Соответственно поддержать дочь не смогла или не захотела. Бойфренд Аглаи, тоже актер Антон Филипенко, тоже на суде отсутствовал.

Может, побоялся, что испачкается? Обвинения против Аглаи Тарасовой действительно неприятные — контрабанда наркотических средств. Что везла, кому и что ей теперь за это будет? Подробности в репортаже корреспондента «Известий» Александры Мостовой.

Место действия: Домодедовский городской суд. В роли обвиняемой: популярная актриса Аглая Тарасова. Статья: контрабанда наркотиков. Сценарий до боли знакомый, наручники на Аглаю уже надевали в кино.

Героиня артистки: мажорка Катя, оказалась на скамье подсудимых за пьяный дебош. И теперь, вспоминая, как убедительно играла тогда, как-то особенно веришь в новую картину.

Актриса Аглая Тарасова настаивала на том, чтобы процесс по избранию ей меры пресечения проходил в закрытом режиме, но судья в этой просьбе отказал, и журналисты смогли зайти в зал заседаний. Тарасову задержали в аэропорту Домодедово. С собой она привезла гашишное масло. В суд явилась в сопровождении конвоиров.

На процессе словно нашкодивший ребенок опустила глаза в пол. Пыталась разжалобить судью бабушкой и дедушкой, которым она помогает и которые без нее пропадут.

Отдых на Мальдивах, покупки в ЦУМе, дорогие рестораны: привычная жизнь популярной актрисы. Еще в 2024 году только за один рекламный контракт она получала от одного до пяти миллионов рублей. А сейчас головокружительная карьера на волоске.

«Начиная с эпохи „голой“ вечеринки, где тоже засветилась Аглая — только без последствий, к сожалению, люди не понимают происходящего в стране, они считают, что они имеют право на свой богемный образ жизни, употреблять, устраивать скандалы», — сказал врач-нарколог, психиатр, психотерапевт Василий Шуров.

Звезды шоу-бизнеса, актеры театра и кино привыкли, что называется, жить на широкую ногу и кутить с размахом. Чего только стоит та самая скандальная вечеринка Насти Ивлеевой. Гости тогда пришли — в чем мать родила. Когда запахло жареным, начали повально извиняться, показательно рыдать очень целомудренно одетыми.

Тот большой скандал кому-то стоил карьеры, кому-то — многомиллионных контрактов со спонсорами, другим — гастролей. Казалось, должен был остудить пыл звездной тусовки.

Но вот спустя всего несколько месяцев — самый центр Москвы, пятизвездочный отель. По коридорам разбросаны пакетики с белым порошком. В самих коридорах блогеры, золотая молодежь и почему-то Ирина Хакамада, когда-то называла себя политиком, в этот раз еле стоя на ногах — всего лишь ди-джеем.

Они привыкли не отказывать себе ни в чем.

Публика помнит скандальный концерт Глюкозы в Красноярске. Во время исполнения песен она вела себя странно. Еле разговаривала, не попадала под фонограмму. А в какой-то момент начала прикасаться к себе. Одурманенной Глюкозе скандал в Красноярске сошел с рук.

Итог — на кадрах, снятых в Шереметьево, где певицу задержали. Артистка вновь вела себя непотребно, но проходить медицинское освидетельствование отказалась. Вместо этого включила камеру.

Глюкоза отделалась штрафом, а вот актеру Никите Кологривому за пьяный дебош пришлось отсидеть неделю в спецприемнике. В алкогольном угаре укусил за ногу официантку и сбил вазу с барной стойки. После этого в скандалы не попадал. Неужели и вправду одумался?

«Когда молодой парень или девчонка вдруг сталкиваются с атмосферой всенародного обожания… Конечно, начинает кружить голову. И мы часто видим звезд, которые ведут себя нагло, цинично. Пьяный дебош в ресторанах», — сказал председатель Общероссийского движения предпринимателей Андрей Ковалев.

Звезд кино вообще преследуют скандалы. Ощущение вседозволенности развязывает руки. Взять актера Михаила Ефремова, устроившего смертельное ДТП на Смоленской площади. Он и до этого садился за руль пьяным, но выходил сухим из воды. Лишь после гибели человека Ефремов сел в колонию. В этом году вышел на свободу по УДО.

Но раскаиваются и встают на путь исправлений не все. Актриса Тарасова и раньше была замечена в скандалах. Сначала осудила СВО, но при этом продолжила сниматься в российском кино. Засветилась в компании уехавших звезд. Вот она в одурманенном состоянии курит вейп под песни иноагента Слепакова*.

«Аглая Тарасова родилась с золотой ложкой во рту, потому что ее знаменитая мама всегда ее обеспечивала. Просто российские звезды в какой-то момент теряют чувство реальности и считают, что они безнаказанны», — сказал светский журналист, публицист Алексей Бегешев.

Аглае Тарасовой избрали запрет определенных действий. Из здания суда она направилась домой, в свою московскую квартиру. Навестить актрису сегодня пришел ее молодой человек — актер Антон Филипенко.

Сейчас актрисе запрещено пользоваться связью и выходить из дома ночью. Уже известно, что после случившегося Тарасову вырезали из списков команды нового большого проекта.

* — признан иноагентом на территории РФ