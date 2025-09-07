Дальний Восток готовится к туристическому буму и обновлению маршрутов

Дальний Восток планирует привлечение туристов через улучшение инфраструктуры

Туристическая отрасль Дальнего Востока может претерпеть значительные изменения к 2035 году. Минвостокразвития приступило к разработке комплексной программы преобразования туризма, направленной на обновление маршрутов, развитие инфраструктуры и привлечение инвестиций. Об этом сообщили «Известия». В материале рассматривается, как улучшить транспортную доступность региона, сохранить его природное наследие и использовать соседство с КНДР для привлечения туристов.

Транспорт как ключ к открытию региона

Транспортная доступность остается главной преградой для полноценного раскрытия туристического потенциала Дальнего Востока. Сенатор от Приморского края Людмила Талабаева отметила, что большие расстояния, высокая стоимость авиаперелетов и сложная логистика на наземных маршрутах десятилетиями ограничивали поток туристов. По ее словам, новая программа развития туризма до 2035 года будет ориентирована на решение этих проблем.

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

В числе возможных мер — модернизация железнодорожных линий, таких как БАМ и Транссиб, для движения поездов со скоростью до 160–200 км/ч, а также запуск комфортабельных туристических составов премиум- и среднего класса с остановками в ключевых точках и интеграцией в экскурсионные программы. Также рассматривается создание единой авиакомпании макрорегиона и системы «Единый авиабилет», которая обеспечит стыковки между рейсами и фиксированные тарифы для путешественников.

Член-корреспондент РАН, директор ЦЭМИ РАН Альберт Бахтизин подчеркнул, что решение транспортной изоляции требует комплексного подхода с субсидированием авиаперелетов и объединением авиа, железнодорожного и морского транспорта в туристические пакеты. Он привел пример федеральной программы Essential Air Service в США для удаленных населенных пунктов.

Марина Мережко из CMWP добавила, что согласование авиаперелетов — лишь первый шаг. Важно также синхронизировать городские и загородные маршруты общественного транспорта, привести автотрассы в нормативное состояние, оборудовать пункты отдыха и обеспечить стабильную мобильную связь.

Формирование позитивного имиджа России

Альберт Бахтизин указал, что одним из вызовов является преодоление стереотипов о небезопасности российских городов и бытовой преступности, которые поддерживаются СМИ. Объективные показатели демонстрируют, что Россия сравнительно безопасна для туристов. Кроме того, расширение связей с соседними азиатскими странами, включая КНДР, может повысить привлекательность региона для международных путешественников.

Фото: ©РИА Новочти/Виталий Аньков

Инвестиции в инфраструктуру

Развитие туристической инфраструктуры потребует крупных финансовых вложений. В «Туризм. РФ» отметили, что уже реализуются шесть крупных проектов, которые добавят более 4 тысяч мест в гостиницах и позволят принимать до 1,5 млн туристов в год. Эти проекты осуществляются при поддержке федеральных и региональных мер: налоговых льгот, займов, строительства инфраструктуры и прямых государственных инвестиций.

Марина Мережко отметила, что на Дальнем Востоке выше себестоимость строительства и операционных расходов, поэтому субсидии и налоговые льготы особенно актуальны. Христофор Константиниди из ОСИГ добавил, что транспортная составляющая формирует до 60–70% стоимости турпродукта на Дальнем Востоке, поэтому важно фиксировать тарифы и аккуратно подходить к созданию специализированных авиакомпаний.

Экология и устойчивое развитие

Альберт Бахтизин подчеркнул, что природная среда России разнообразна и безопасна для туристов, а сохранение уникальных экосистем региона — как вызов, так и конкурентное преимущество. Министерство туризма Приморского края предложило комплексный инновационный подход к устойчивому экологическому туризму с участием природоохранных органов и волонтеров.

Анна Нараб, заместитель директора по экологическому туризму Кроноцкого заповедника, отметила, что баланс достигается грамотным регулированием и созданием щадящей инфраструктуры. Она привела пример Долины гейзеров, где деревянные настилы позволяют тысячам туристов наблюдать за природой без вреда для почвы и ландшафта.

Фото: ©РИА Новости/Екатерина Чеснокова

Мария Куликова из Росзаповедцентра добавила, что интеграция местного населения в работу заповедников превращает экологический туризм в инструмент сохранения природы. Ольга Позднякова из «Народного фронта» подчеркнула важность закрепления принципа «Не навреди!» для туристических выездов на особо охраняемые природные территории.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.