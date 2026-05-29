«Больше детей — меньше ставка»: в Совфеде обсудят ипотечные льготы для многодетных

Валентина Матвиенко также подняла вопрос о доступности перевозок для таких семей.

Спикер Совета Федерации предложила сделать семейную ипотеку еще доступнее для многодетных. По словам Валентины Матвиенко, принцип «больше детей — меньше ставка» должен стать основой программы поддержки. По такому же принципу предлагается уменьшить и первоначальный взнос.

Важная тема — и вопрос доступности перевозок для таких семей. В частности, речь зашла о такси.

«Мы провели контрольную закупку. Заказали такси от здания Совета Федерации на Большой Дмитровке до Нового Арбата. Нам предложили следующую услугу. Тариф без детей — 740 рублей, время ожидания — три минуты. С грудным ребенком — 1149 рублей, время ожидания — 24 минуты», — рассказала председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.

В перспективе перевозки на такси для семей с детьми должны стать доступнее. Валентина Матвиенко предложила задуматься о корректировке закона о такси.

Ранее депутат Госдумы Анна Скрозникова рассказала, кто может получить бесплатную путевку в детский лагерь. На отдых, полностью оплаченный за счет бюджета, могут рассчитывать дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей — им также оплачивают проезд туда и обратно.

