Доверился «гению бизнеса»: Павел Деревянко вспомнил, как оказался в долгах

Несмотря на болезненный опыт, артист не стал злее и не изменил свое отношение к миру окончательно.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/СПОРТ-ЭКСПРЕСС/Дарья Исаева

Мошенники и недобросовестные партнеры часто пользуются доверием людей, обещая быстрый успех, уникальные проекты и большие перспективы. С похожей ситуацией столкнулся актер Павел Деревянко: он признался, что потерял крупную сумму после знакомства с человеком, которому поверил почти сразу. Об этом артист рассказал во время беседы с монахом Киприаном на его просветительском видеоподкасте «Диалоги с Киприаном».

По словам Павла, несколько лет назад его познакомили с мужчиной, который представился успешным предпринимателем и убедил его в перспективности своего дела.

«Пять лет назад меня познакомили с человеком. Он представился как гений бизнеса. У него была своя биржа, он писал какой-то уникальный код», — рассказал актер.

Деревянко быстро проникся доверием к новому знакомому. 

«На первую встречу я сразу принес ему деньги. Я так верил, что он гений», — вспомнил артист.

По словам актера, он не только сам вложил средства, но и рассказывал о бизнес-партнере друзьям. После этого деньги ему передали и другие люди из его окружения. Однако позднее ситуация обернулась для артиста тяжелыми последствиями. 

«Мало того, что я все отдал, влез в долги. Но, когда уже было все плохо, я все равно в него верил, до последнего. Это какая-то глупость», — отметил актер.

Несмотря на болезненный опыт, Деревянко подчеркнул, что не стал злее и не отказался от доверия к людям. По его словам, пережитая история стала для него серьезным уроком, но не изменила его отношение к миру окончательно.

