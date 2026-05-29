Путин: все места прямой военной угрозы России являются законными целями

|
София Головизнина
София Головизнина Журналист Срочная новость 58 0

Президент ответил на вопрос о возможности запусков БПЛА по российским территориям из Латвии.

Фото: © РИА Новости/Министерство обороны РФ; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Любые точки, откуда исходит прямая военная угроза безопасности России, автоматически становятся законными целями для поражения. Об этом заявил президент России Владимир Путин во время пресс-конференции по итогам его визита в Казахстан.

«Все места, откуда происходит угроза, прямая — я хочу подчеркнуть — прямая военная угроза России, являются законными целями», —ответил Путин на вопрос о том, как Москва будет реагировать, если подтвердятся факты запуска украинских беспилотников с территории Латвии.

Служба внешней разведки (СВР) России уже опубликовывала данные о том, что на латвийской территории ведется подготовка операторов дронов для атак по российским объектам.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что в Латвии началась установка бетонных противотанковых заграждений, известных как «зубы дракона», вдоль границы с Россией. Заграждения устанавливаются в три ряда шириной около десяти метров, чтобы предотвратить передвижение военной техники. Каждый «зуб дракона»весит около 1,5 тонн. Работы проводятся на земельных участках, изъятых у частных лиц для оборонительных нужд.

 

+18° Атмосферное давление 765 мм рт. ст.
Относительная влажность 64%
71.02
-0.35 82.64
-1.05
Домашний котик или карьерный хищник: астролог раскрыла правду о знаке зод...

Последние новости

20:35
Россия ограничит ввоз овощей и фруктов из Узбекистана
20:28
«Человек, которому можно доверять»: Путин о Шредере в качестве переговорщика
20:21
Путин назвал бредом заявления европейских политиков о подготовке к войне с РФ
20:15
Будет жесткий ответ: Путин о последствиях атаки по базам ПВО России
20:10
Путин: передача РФ тигров Казахстану — часть гуманитарного сотрудничества
20:00
Посадили невиновных: как раскрыли убийство четырех девочек в магазине йогуртов

Сейчас читают

Суд на Украине заочно приговорил Таисию Повалий к 12 годам заключения
Мурашки от музыки: почему любимая песня заставляет тело дрожать
«Хочу быть в образе»: Дюжев рассказал про проклятие после сериала «Бригада»
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

🪐Гороскоп на июнь 2026 года для всех знаков зодиака — видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на июнь 2026 — видео
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео