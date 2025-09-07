В столице проходит Крестный ход в честь празднования Собора Московских святых

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая

Шествие будет проходить от храма Христа Спасителя и пройдет до Новодевичьего монастыря.

Фото, видео: © РИА Новости/Кирилл Зыков; 5-tv.ru

Верующие собрались у храма Христа Спасителя для участия в общемосковском крестном ходе. Участники мероприятия находятся на улице Волхонка, со стороны Боровицкой площади, куда доступ уже закрыт, сообщает 5-tv.ru.

Прибывающих людей направляют на Пречистенскую набережную. В Русской Православной Церкви (РПЦ) отметили, что часть крестоходцев могут перенаправить на набережную, если Волхонка станет слишком многолюдной, подчеркнув, что в шествии примут участие все желающие.

Общий маршрут крестного хода пройдет от храма Христа Спасителя по Пречистенской набережной до Новодевичьего монастыря и составит около шести километров. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавит молитвенное шествие после литургии, которая началась в 10:00.

Заместитель управляющего делами Московской патриархии архиепископ Зеленоградский Савва (Тутунов) сообщил, что организаторы ожидают около 20 тысяч участников.

Он отметил, что нынешнее шествие символизирует возрождение традиции больших общемосковских крестных ходов, существовавшей более четырех столетий до революции.

Это событие приурочено ко дню празднования Собора Московских святых и впервые прошло в 1525 году, когда из Благовещенского собора Московского Кремля в Новодевичий монастырь был торжественно перенесен список чудотворной Смоленской иконы Божией Матери.

