«Егор, доброе утро»: глава Самарской области обратился к Криду после скандала

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 55 0

Вячеслав Федорищев пригласил артиста в гости, чтобы обсудить поведение исполнителя.

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Сергей Лантюхов;Telegram/Вячеслав Федорищев/Fedorischev63; 5-tv.ru

Глава Самарской области пригласил Егора Крида в гости после скандала на концерте

Глава Самарской области Вячеслав Федорищев решил вмешаться в разгоревшийся скандал вокруг популярного исполнителя Егора Крида, который оказался в центре внимания после концерта в «Лужниках».

Екатерина Мизулина, возглавляющая «Лигу безопасного интернета», не осталась в стороне и заявила о намерении обратиться в Следственный комитет и Генпрокуратуру с просьбой проверить действия Крида на предмет развратных действий в отношении несовершеннолетних.

В ответ на критику Егор Крид опубликовал пост в своем Telegram-канале, где отметил, что не считает свои выступления развратными и пообещал доработать программу.

Однако губернатор, видимо, решил, что лучше всего решить вопрос за чашкой чая. В своем видеообращении Федорищев призвал певца приехать в Самарскую область, но без концерта:

«Егор, доброе утро! Я прочитал твою позицию по поводу уважаемого мной человека и, честно говоря, ты не прав. Давай без заочных споров — просто приедь ко мне в гости, поговорим».

Губернатор уверен, что певец поймет свою неправоту и, возможно, даже согласится на более скромный формат общения.

Напомним, что первый большой концерт Крида в «Лужниках» прошел 30 августа и вызвал бурю эмоций у зрителей, особенно у родителей.

