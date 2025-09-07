«Приковать ее к батарее»: Зверев решил бороться с залысинами Волочковой

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 53 0

Стилист предлагает экстраординарный способ спасения волос балерины.

Фото: ИЗВЕСТИЯ/ИЗВЕСТИЯ/Павел Волков

Стилист Сергей Зверев шокировал всех своим предложением приковать Анастасию Волочкову к батарее для решения проблемы облысения.

Балерина, не знакомая с термином «алопеция», в ужасе обнаружила залысины на своих фотографиях в социальных сетях.

Она признается, что семь лет назад совершила ошибку, нарастив волосы по совету «псевдоподружек» из шоу-бизнеса. После снятия 250 прядей, она потеряла и свои волосы. Несмотря на попытки скрыть залысины с помощью укладок и париков, поклонники замечают, что ее волосы выглядят не очень ухоженно.

Теперь Волочкова пытается скрыть свои залысины всеми возможными способами.

«Я пробовала парики — это удобно, но не мое. Лучше сделаю длинный хвостик», — сказала она в интервью на федеральном телеканале.

Но даже зализанные волосы не спасают ситуацию: поклонники уверены, что балерина выходит в свет с немытой головой.

Волочкова нашла мастера, который помогает ей с волосами, и даже начала принимать витамины для роста.

«Цинк, магний и еще что-то. У меня уже есть результат — пришла без хвостика, а просто со своими волосами!» — радуется она.

Однако витамины она пьет нерегулярно, а вот алкоголь продолжает пить, что не способствует сохранению шевелюры.

«Говорят, что у меня алкоголизм. Но эти люди сидели со мной за столом, ели мои салатные листья и пили мою „просекку“!» — возмущается Анастасия.

Кстати, к салатным листьям тоже есть вопросы: полноценное питание для роста волос явно не ограничивается зеленью и яйцами всмятку.

Сергей Зверев, звездный стилист, бьет тревогу и предлагает радикальные меры:

«Надо есть японскую кухню, рыбу — это хорошо для волос! Может быть, ее на месяцок приковать к батарее и хорошо покормить».

