Песков рассказал о регулярных занятиях Путина спортом

Президент России Владимир Путин активно занимается спортом и сохраняет высокую концентрацию, несмотря на плотный график и недостаток времени для отдыха. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2025).

«Иногда мне трудно понять, откуда у него берутся силы. Но он всегда на пике концентрации», — отметил Песков в беседе с ТАСС, добавив, что Путин старается ежедневно заниматься спортом, когда находится в России.

Он также упомянул, что президент спит всего несколько часов в сутки, порой ограничиваясь даже менее чем четырьмя часами.

Несмотря на то, что в длительных поездках у Путина нет возможности тренироваться, в России он делает это регулярно. Песков подчеркнул, что рабочая программа президента на следующую неделю будет полностью заполнена встречами, без времени на отдых, несмотря на недавнюю долгую поездку.

