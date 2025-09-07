Песков рассказал о регулярных занятиях Путина спортом

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 9 0

При этом президент РФ зачастую спит всего несколько часов в сутки.

Песков о спортивном режиме Путина

Фото: © РИА Новости/Михаил Климентьев

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Президент России Владимир Путин активно занимается спортом и сохраняет высокую концентрацию, несмотря на плотный график и недостаток времени для отдыха. Об этом сообщил пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков на Восточном экономическом форуме (ВЭФ-2025).

«Иногда мне трудно понять, откуда у него берутся силы. Но он всегда на пике концентрации», — отметил Песков в беседе с ТАСС, добавив, что Путин старается ежедневно заниматься спортом, когда находится в России.

Он также упомянул, что президент спит всего несколько часов в сутки, порой ограничиваясь даже менее чем четырьмя часами.

Несмотря на то, что в длительных поездках у Путина нет возможности тренироваться, в России он делает это регулярно. Песков подчеркнул, что рабочая программа президента на следующую неделю будет полностью заполнена встречами, без времени на отдых, несмотря на недавнюю долгую поездку.

Ранее 5-tv.ru рассказал о предпочтениях Путина в фильмах и сериалах.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+21° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
81.56
0.26 95.48
0.70
Кровавая луна исполнит желания: что принесет лунное затмение 7 сентября 2...

Последние новости

14:20
Песков рассказал о регулярных занятиях Путина спортом
14:02
В Москве начался крестный ход во главе с Патриархом Кириллом
13:36
«Какой запах!» — Наталья Штурм похвасталась собранными опятами
13:02
«Егор, доброе утро»: глава Самарской области обратился к Криду после скандала
12:41
В столице проходит Крестный ход в честь празднования Собора Московских святых
12:29
ВС РФ освободили село Хорошее в Днепропетровской области

Сейчас читают

Была богемой — стала обвиняемой: как Аглая Тарасова оказалась в шаге от краха карьеры
Кровавая луна исполнит желания: что принесет лунное затмение 7 сентября 2025
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости
День апостола Тита Критского: что можно и нельзя делать 7 сентября

Интересные материалы

Лунное затмение 7 сентября 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025