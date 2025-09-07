Песков раскрыл предпочтения Путина в фильмах и сериалах

|
Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 30 0

Президент России смотрит серьезное кино.

какие фильмы смотрит путин (сообщает песков)

Фото: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков раскрыл предпочтения Владимира Путина в кино. На Восточном экономическом форуме (ВЭФ) 7 сентября он отметил, что российский лидер особенно ценит исторические фильмы и документальные проекты.

«Насколько знаю, да, он очень любит исторические фильмы, документалку больше всего», — ответил Песков на вопрос ТАСС о том, интересуется ли Путин новинками кино.

По словам пресс-секретаря, президент иногда использует время в пути, например, во время перелетов или переездов, для просмотра фильмов и сериалов. Однако свободного времени на это у него не так много, и выбор того, что смотреть, остается за ним.

Также стоит отметить, что 5 сентября издание Global Times сообщило о большом успехе российско-китайского фильма «Красный шелк», премьера которого в Китае состоялась 4 сентября.

Фильм уже собрал более 689 миллионов рублей в российском прокате и вошел в десятку самых кассовых картин года. Путин подчеркнул, что страны уже работают над новыми совместными проектами.

Ранее 5-tv.ru рассказал об итогах ВЭФ-2025.

Песков раскрыл предпочтения Путина в фильмах и сериалах
