Песков раскрыл предпочтения Путина в фильмах и сериалах

Президент России смотрит серьезное кино.
Фото: © РИА Новости/Вячеслав Прокофьев
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков раскрыл предпочтения Владимира Путина в кино. На Восточном экономическом форуме (ВЭФ) 7 сентября он отметил, что российский лидер особенно ценит исторические фильмы и документальные проекты.
«Насколько знаю, да, он очень любит исторические фильмы, документалку больше всего», — ответил Песков на вопрос ТАСС о том, интересуется ли Путин новинками кино.
По словам пресс-секретаря, президент иногда использует время в пути, например, во время перелетов или переездов, для просмотра фильмов и сериалов. Однако свободного времени на это у него не так много, и выбор того, что смотреть, остается за ним.
Также стоит отметить, что 5 сентября издание Global Times сообщило о большом успехе российско-китайского фильма «Красный шелк», премьера которого в Китае состоялась 4 сентября.
Фильм уже собрал более 689 миллионов рублей в российском прокате и вошел в десятку самых кассовых картин года. Путин подчеркнул, что страны уже работают над новыми совместными проектами.
Ранее 5-tv.ru рассказал об итогах ВЭФ-2025.
