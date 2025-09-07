Во всем виноваты родители: психолог о полном провале зумеров в бытовых вопросах

Психолог Панфилова: зумеры не могут справиться с бытовыми делами из-за родителей

Зумеры по всему миру массово записываются на «бытовые курсы». О том, почему молодое поколение часто не в силах сделать что-то по дому своими руками, рассказала в беседе с 5-tv.ru психолог Наталья Панфилова.

По ее словам, современные дети растут в условиях высокой учебной нагрузки и часто оказываются полностью освобождены от домашних обязанностей. Родители стараются их разгрузить, перекладывая бытовые дела на себя или помощников. В итоге у подростков просто не формируется привычка делать что-то своими руками.

«Детям даже не за кем было наблюдать. То есть там бабушек не было, которые что-то там пекли и могли сказать: „Ну-ка, помоги мне там что-то поделать“. Поэтому <…> нет навыка, не у кого поучиться, и не было времени этому учиться», — объяснила Панфилова.

Психолог отметила, что интерес к бытовым курсам связан не только с отсутствием опыта. У людей появляется потребность переключаться от бесконечного потока информации к чему-то простому и осязаемому.

«Наши прабабушки знали, что если ты очень злая, то надо помыть посуду. И будет полегче. Злость куда-то уйдет. И поэтому на самом деле стремление что-то сделать, это не просто так. Это, в том числе переключение головы от этого бесконечного думания, принятия решений, впихивания туда какой-то информации», — добавила эксперт.

По мнению Панфиловой, тренд сохранится и дальше. Кто-то выберет хобби, связанные с ручным трудом, кто-то уйдет в спорт или другие активности. Но тяга к простым действиям, которые возвращают ощущение контроля и успокаивают, останется.

