Жарить не надо тушить: с чем нельзя сочетать баклажаны и как их лучше готовить

|
Даниил Ципелев
Даниил Ципелев 22 0

Особенно хорошо баклажаны сочетаются с помидорами и базиликом.

Жарить не надо тушить: с чем нельзя сочетать баклажаны и как лучше готовить

Фото: 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Гастроэнтеролог Пономарева: Баклажаны плохо сочетаются с бобовыми

Не стоит сочетать баклажаны с молочными продуктами и бобовыми. Об этом порталу «Доктор Питер» рассказала врач-гастроэнтеролог Алла Пономарева.

По словам эксперта, лучше избегать сочетаний баклажанов с бобовыми, к которым относятся фасоль, горох и чечевица. В противном случае высока вероятность повышенного газообразования и дискомфорта в животе.

К тому же, Пономарева отметила, что употребление баклажанов вместе с молочными продуктами может затруднить усвоение кальция.

В то же время специалист рассказала, что особенно хорошо баклажаны сочетаются с помидорами и базиликом. Зелень, лук, чеснок, сыры, по словам гастроэнтеролога, придают блюдам пикантности. Кроме того, баклажаны тушат с говядиной, телятиной, курицей и даже бараниной, фаршируют рисом, гречкой и другими крупами.

Пономарева подчеркнула, что овощи перед готовкой необходимо тщательно вымыть, а также стоит замочить в подсоленной воде на 20-30 минут. Так можно избавиться от горечи. Особенно это относится к молодым баклажанам. По словам Пономаревой, тушеные, запеченные или приготовленные на гриле баклажаны сохраняют больше полезных веществ, чем жареные.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, какой осенний продукт наиболее полезен для человека.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.

+21° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 56%
81.56
0.26 95.48
0.70
Кровавая луна исполнит желания: что принесет лунное затмение 7 сентября 2...

Последние новости

23:25
Жарить не надо тушить: с чем нельзя сочетать баклажаны и как их лучше готовить
23:03
Акции противников выступлений студентов в Сербии собрали почти 130 тысяч человек
22:44
Во всем виноваты родители: психолог о полном провале зумеров в бытовых вопросах
22:22
Поезд с боеприпасами сошел с рельсов в Швеции
22:05
Дрон ВСУ атаковал Донецк — есть пострадавшие
21:54
Умер писатель Василий Головачев

Сейчас читают

Во всем виноваты родители: психолог о полном провале зумеров в бытовых вопросах
«Люблю зарабатывать и тратить»: Ирина Розанова о желании вложить деньги в бизнес
Заставлял драться и мерзнуть: Цыганов о съемках в картинах Алексея Учителя
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Лунное затмение 7 сентября 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025