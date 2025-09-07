Жарить не надо тушить: с чем нельзя сочетать баклажаны и как их лучше готовить

Гастроэнтеролог Пономарева: Баклажаны плохо сочетаются с бобовыми

Не стоит сочетать баклажаны с молочными продуктами и бобовыми. Об этом порталу «Доктор Питер» рассказала врач-гастроэнтеролог Алла Пономарева.

По словам эксперта, лучше избегать сочетаний баклажанов с бобовыми, к которым относятся фасоль, горох и чечевица. В противном случае высока вероятность повышенного газообразования и дискомфорта в животе.

К тому же, Пономарева отметила, что употребление баклажанов вместе с молочными продуктами может затруднить усвоение кальция.

В то же время специалист рассказала, что особенно хорошо баклажаны сочетаются с помидорами и базиликом. Зелень, лук, чеснок, сыры, по словам гастроэнтеролога, придают блюдам пикантности. Кроме того, баклажаны тушат с говядиной, телятиной, курицей и даже бараниной, фаршируют рисом, гречкой и другими крупами.

Пономарева подчеркнула, что овощи перед готовкой необходимо тщательно вымыть, а также стоит замочить в подсоленной воде на 20-30 минут. Так можно избавиться от горечи. Особенно это относится к молодым баклажанам. По словам Пономаревой, тушеные, запеченные или приготовленные на гриле баклажаны сохраняют больше полезных веществ, чем жареные.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, какой осенний продукт наиболее полезен для человека.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.