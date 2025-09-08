Не парик: Кейт Миддлтон появилась на публике с новой прической

|
Борис Сатаров
Борис Сатаров 23 0

Принцесса Уэльская посетила матч женского регби в Брайтоне.

Не парик: Кейт Миддлтон появилась на публике с новой прической

Фото: www.globallookpress.com/i-Images / Pool

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Daily Mail: Кейт Миддлтон появилась на публике с новой прической

Кейт Миддлтон побывала на матче чемпионата мира по женскому регби между сборными Англии и Австралии. Игра прошла на стадионе «Брайтон энд Хоув Альбион» в Великобритании. Об этом сообщает Daily Mail.

Принцесса пришла поддержать национальную команду и появилась на трибунах в черном костюме с белой блузой с рюшами. Особое внимание публики привлекла новая прическа Кейт: волосы стали темнее, а укладка — более привычной формы, что развеяло слухи о ношении парика после курса химиотерапии.

Ранее общественность активно обсуждала здоровье Миддлтон из-за рецидива рака. Некоторые отметили, что принцесса заметно похудела и у нее изменился цвет лица. При росте 175 см вес Кейт составляет около 40 кг. Доктор Гейб Миркин отмечал, что резкое снижение массы может быть связано с последствиями лечения и влияет на способность организма справляться с болезнью.

Сама Миддлтон признавалась, что восстановление далось нелегко. Она также говорила о трудностях завершения химиотерапии и необходимости объяснить детям происходящее, чтобы они не переживали.

Несмотря на трудности, Кейт постепенно возвращается к публичной жизни и участвует в мероприятиях, уделяя внимание своим обязанностям и поддержке семьи.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере MAX.

+14° Атмосферное давление 770 мм рт. ст.
Относительная влажность 88%
81.56
0.26 95.48
0.70
Кровавая луна исполнит желания: что принесет лунное затмение 7 сентября 2...

Последние новости

4:10
Поле русской славы: как Куликовская битва изменила ход истории
4:00
Золото на пике популярности: инвесторы переходят от госдолга США и ЕС к драгметаллам
3:45
Песков заявил о росте числа понимающих первопричины СВО стран
3:25
«Очень скоро»: Трамп о ближайшем разговоре с Путиным
2:59
Не парик: Кейт Миддлтон появилась на публике с новой прической
2:40
На двух работах: когда не оплачивается больничный лист

Сейчас читают

Во всем виноваты родители: психолог о полном провале зумеров в бытовых вопросах
«Усадил ее и дал отдышаться»: в Германии 85-летняя вдова связалась с 35-летним парнем ради любовных утех
Кровавая луна исполнит желания: что принесет лунное затмение 7 сентября 2025
«Стал таким, каким должен быть мужчина в 45»: Баста об ошибках молодости

Интересные материалы

Лунное затмение 7 сентября 2025: что можно и нельзя делать
🍁Гороскоп на осень 2025 — 3 знака зодиака обретут счастье
💰Тельцы обеднеют Львы разбогатеют — гороскоп на осень 2025
🪐Повезет Тельцам Ракам Девам: гороскоп на сентябрь 2025