Беременную Анну Курникову застали на шопинге в Майами

Беременная теннисистка Анна Курникова была замечена во время шопинга в Майами. Соответствующий снимок опубликовало издание Daily Mail.

По магазинам спортсменка ходила со своим семилетним сыном Николасом. На ней был удобный повседневный наряд — леггинсы с объемным кардиганом, который скрывал живот. На лице спортсменки были солнцезащитные очки.

Про беременность Анны от мужа, исполнителя Энрике Иглесиаса, стало известно в августе. Семейная пара готовится уже к четвертому ребенку. Ожидается, что Курникова родит уже в конце 2025 года.

Анна и Энрике познакомились на съемках музыкального клипа Escape. Как пара на публике они появились в 2002 году. В 2017 году в семье родились двойняшки Николас и Люси. Через три года Анна родила дочь Мэри. Тайно поженились возлюбленные в 2023 году.

Ранее, писал 5-tv.ru, Анна Курникова посетила магазин без инвалидного кресла. Несколько месяцев назад Курникову видели в нем. Тогда поклонники сильно беспокоились за состояние здоровья Анны. Пользователи сети призывали папарацци не следить за теннисисткой, которая, как они думают, по собственному желанию выбрала непубличную жизнь.

