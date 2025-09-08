Беременную Анну Курникову застали на шопинге в Майами

|
Мария Гоманюк
Мария Гоманюк 34 0

Спортсменка скрылась за солнцезащитными очками.

Беременную Анну Курникову застали на шопинге в Майами

Фото: © РИА Новости/Рамиль Ситдиков

Беременная теннисистка Анна Курникова была замечена во время шопинга в Майами. Соответствующий снимок опубликовало издание Daily Mail.

По магазинам спортсменка ходила со своим семилетним сыном Николасом. На ней был удобный повседневный наряд — леггинсы с объемным кардиганом, который скрывал живот. На лице спортсменки были солнцезащитные очки.

Про беременность Анны от мужа, исполнителя Энрике Иглесиаса, стало известно в августе. Семейная пара готовится уже к четвертому ребенку. Ожидается, что Курникова родит уже в конце 2025 года.

Анна и Энрике познакомились на съемках музыкального клипа Escape. Как пара на публике они появились в 2002 году. В 2017 году в семье родились двойняшки Николас и Люси. Через три года Анна родила дочь Мэри. Тайно поженились возлюбленные в 2023 году.

Ранее, писал 5-tv.ru, Анна Курникова посетила магазин без инвалидного кресла. Несколько месяцев назад Курникову видели в нем. Тогда поклонники сильно беспокоились за состояние здоровья Анны. Пользователи сети призывали папарацци не следить за теннисисткой, которая, как они думают, по собственному желанию выбрала непубличную жизнь.

Беременную Анну Курникову застали на шопинге в Майами

