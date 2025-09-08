Не на мове: Ермак и Сырский по-русски обсуждали взятку Грэму* за поставки оружия

Запись оказалась в распоряжении турецких журналистов.

Фото, видео: www.globallookpress.com/IMAGO/dts Nachrichtenagentur; 5-tv.ru

Ермак и Сырский по-русски обсуждали взятку Грэму* за поставки оружия

Крупнейшим коррупционным скандалом грозит обернуться публикация турецких журналистов о махинациях команды Зеленского. В их распоряжении оказалась видеозапись разговора, как утверждается, Андрея Ермака с главкомом ВСУ Александром Сырским.

На ней собеседники открыто обсуждают, к слову, на русском языке взятки скандально известному американскому сенатору Линдси Грэму*. В нашей стране он признан экстремистом и террористом за открытую поддержку киевского режима.

Упомянутый американский сенатор — один из самых известных «ястребов войны» на Западе. Именно его заявления обычно отличаются крайним радикализмом по отношению к нашей стране.

По словам турецких журналистов, видеозапись поступила к ним от неких украинских сил, которые недовольны нынешней политикой Киева. Тем не менее, пока подлинность этого разговора не подтверждена.

* — признан в России иноагентом, внесен в России в список террористов и экстремистов.

