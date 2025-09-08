Мертвые души: как паспорта покойных россиян используют в мошеннических схемах

Документы могут «жить» еще месяцами, а то и годами после смерти владельца

Фото, видео: ИЗВЕСТИЯ/Эдуард Корниенко; 5-tv.ru

Паспорта покойных россиян используют в мошеннических схемах

Личными данными умерших россиян все чаще пользуются мошенники. Как выяснили «Известия», паспорт покойного, его SIM-карта или пенсионное удостоверение могут «жить» еще месяцами, а то и годами после смерти владельца. И проявляется это в самых разных сферах.

К примеру, в Москве осудили банду, в которую входили сотрудники банков и компаний сотовой связи. Получив информацию о смерти абонента, они перевыпускали его SIM-карту и получали доступ к мобильным приложениям и банковским счетам.

Другую группу мошенников недавно задержали за незаконные сделки с недвижимостью. Они подписывали документы от имени умерших людей. Также паспорта покойных россиян все чаще используются на электронных торговых площадках и сайтах объявлений.

