«Дальше наступает тишина»: мошенники разработали новую схему обмана с недвижимостью

|
Дарья Орлова
Дарья Орлова 42 0

Аферисты выманивают деньги за просмотр привлекательных квартир, которые существуют только на картинках.

Как можно нарваться на мошенников при аренде жилья

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Мошенники обманывают россиян с помощью аренды и продажи жилья

В России выявлена новая схема мошенничества, связанная с рынком долгосрочной аренды и продажи недвижимости. Об этом сообщило издание News.ru со ссылкой на доцента Финансового университета при правительстве РФ Петра Щербаченко.

Злоумышленники размещают привлекательные объявления, используя фотографии реальных квартир, расположенных в других населенных пунктах. Чтобы заинтересовать потенциальную жертву, стоимость аренды или покупки намеренно указывается значительно ниже среднерыночных показателей.

Главным условием «сделки» становится внесение предварительной оплаты якобы за право осмотра помещения. После того как средства поступают на счета преступников, связь с ними обрывается.

«Дальше наступает тишина», — предупредил Щербаченко.

По словам эксперта, в процессе общения аферисты могут оправдывать отсутствие выбранного лота его внезапной бронью, предлагая взамен «похожие, уже существующие варианты».

Аферисты все активнее внедряют искусственный интеллект в схемы обмана на сайтах знакомств. Как предупреждают специалисты, за красивыми профилями девушек нередко скрываются мужчины или целые команды мошенников, которые совместно ведут один аккаунт ради выманивания денег у пользователей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

+21° Атмосферное давление 761 мм рт. ст.
Относительная влажность 40%
70.95
-0.34 81.98
-0.81
🧙‍♀ Гороскоп на сегодня, 21 мая, для всех знаков зодиака

Последние новости

12:25
Стало известно, сколько Виктория Боня потребовала в суде у Авроры Кибы
12:15
Дело о драке в «Кофемании» футболиста Федора Смолова закрыто
12:10
Основы гигиены сна: почему по утрам болит голова и накатывает усталость
12:00
«Дальше наступает тишина»: мошенники разработали новую схему обмана с недвижимостью
11:54
Звезда «Клюквенного щербета» и певец Мабэль Матиз задержаны за наркотики
11:46
В рамках ядерных учений России отрабатывается снаряжение ракет «Кинжал»

Сейчас читают

Украинские дроны вызвали настоящую панику в Литве
Будут сосредоточены на другом: ИИ поможет российским космонавтам на орбите
Космическая «отмена»: геомагнитный прогноз на 21 мая
Кино, которое не захотело ждать: как Алексей Пиманов снимал фильм «Крым»

Интересные материалы

Троица 2026: что можно и нельзя делать, как нужно молиться
Троицкая родительская суббота 2026: что делать как поминать
❤️Любовный гороскоп на июнь 2026 для знаков зодиака — видео
Гороскоп на деньги на июнь 2026 для знаков зодиака: видео