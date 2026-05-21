«Дальше наступает тишина»: мошенники разработали новую схему обмана с недвижимостью

Мошенники обманывают россиян с помощью аренды и продажи жилья

В России выявлена новая схема мошенничества, связанная с рынком долгосрочной аренды и продажи недвижимости. Об этом сообщило издание News.ru со ссылкой на доцента Финансового университета при правительстве РФ Петра Щербаченко.

Злоумышленники размещают привлекательные объявления, используя фотографии реальных квартир, расположенных в других населенных пунктах. Чтобы заинтересовать потенциальную жертву, стоимость аренды или покупки намеренно указывается значительно ниже среднерыночных показателей.

Главным условием «сделки» становится внесение предварительной оплаты якобы за право осмотра помещения. После того как средства поступают на счета преступников, связь с ними обрывается.

«Дальше наступает тишина», — предупредил Щербаченко.

По словам эксперта, в процессе общения аферисты могут оправдывать отсутствие выбранного лота его внезапной бронью, предлагая взамен «похожие, уже существующие варианты».

Аферисты все активнее внедряют искусственный интеллект в схемы обмана на сайтах знакомств. Как предупреждают специалисты, за красивыми профилями девушек нередко скрываются мужчины или целые команды мошенников, которые совместно ведут один аккаунт ради выманивания денег у пользователей.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.