В МВД рассказали о регионах с самой высокой смертностью в ДТП в 2024 году

Наибольшее число погибших в ДТП в 2024 году зафиксировано в Московской и Ростовской областях, а также в Краснодарском крае. Об этом, ссылаясь на данные МВД, сообщает РИА Новости.

«По данным МВД, в 2024 году в Краснодарском крае зафиксировано 789 смертельных случаев в авариях на дорогах, в Московской области — 649 погибших в ДТП, а в Москве — 346. В Ростовской области в ДТП погибли 500 человек», — отмечается в публикации.

К тому же, сообщается и общая статистика по людям, погибшим в ДТП. Так, в Центральном федеральном округе жертвами автомобильных аварий стали более 3,3 тысяч человек. В Приволжье в ДТП погибли 2,9 тысяч человек, на Урале — более 1,1 тысяч погибших и около одной тысячи человек в Северо-Западном и Северо-Кавказском федеральных округах.

Ранее, 5 сентября, стало известно, что в России за минувшие сутки произошло 302 ДТП. В них погибли 36 человек, 28 из которых были водителями и пассажирами. К тому же ранения получили 349 человек. Сообщалось о 17 авариях с участием автобусов. Погибших в этих ДТП не было, однако 20 людям, включая одного ребенка, потребовалась медицинская помощь.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что с весны следующего года будущие водители будут обучаться по новым правилам.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере MAX.